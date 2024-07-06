Кир Стармер – новый премьер-министр Великобритании

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер 5 июля назначен на пост премьер-министра Великобритании, пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Кир Стармер заявил, что намерен начать переустройство Британии. По его словам, на любые обновления в стране необходимо время, однако работа уже начата.

Стармер подчеркнул, что работа его правительства будет направлена на улучшение положения Национальной службы здравоохранения, усиление безопасности на границах, снижение преступности, уменьшение счетов за энергию.