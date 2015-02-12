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Ангела Меркель: Мы провели в Минске не просто переговоры, а сделали конкретные шаги. Теперь осталось их реализовать

12 февраля 2015 14:07
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Новости Беларуси. В Минске завершились сложнейшие переговоры по урегулированию ситуации в Украине. Франсуа Олланд и Ангела Меркель поблагодарили белорусского президента за то, что в Минске были созданы самые благоприятные условия для переговоров. Они смогли пообщаться в холле Дворца независимости с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канцлер Германии положительно оценила итоги переговоров. Президент Франции, который обменялся очень теплым рукопожатием с президентом Беларуси, считает, достигнутые в Минске договоренности «облегчением для Европы».

Франсуа Олланд, президент Франции:
Я считаю, что это серьезная надежда. Хотя не все цели были достигнуты. Это серьезная надежда для Украины, это облегчение для Европы, а также хороший пример того, что могут сделать Франция и Германия во имя мира.   

Ангела Меркель, канцлер Германии:
Теперь у нас появилась надежда. Мы провели в Минске не просто переговоры, а сделали конкретные шаги. Теперь осталось их реализовать.

# Франсуа Олланд # Ангела Меркель # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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