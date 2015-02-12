Ангела Меркель: Мы провели в Минске не просто переговоры, а сделали конкретные шаги. Теперь осталось их реализовать

Новости Беларуси. В Минске завершились сложнейшие переговоры по урегулированию ситуации в Украине. Франсуа Олланд и Ангела Меркель поблагодарили белорусского президента за то, что в Минске были созданы самые благоприятные условия для переговоров. Они смогли пообщаться в холле Дворца независимости с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канцлер Германии положительно оценила итоги переговоров. Президент Франции, который обменялся очень теплым рукопожатием с президентом Беларуси, считает, достигнутые в Минске договоренности «облегчением для Европы».

Франсуа Олланд, президент Франции:

Я считаю, что это серьезная надежда. Хотя не все цели были достигнуты. Это серьезная надежда для Украины, это облегчение для Европы, а также хороший пример того, что могут сделать Франция и Германия во имя мира.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

Теперь у нас появилась надежда. Мы провели в Минске не просто переговоры, а сделали конкретные шаги. Теперь осталось их реализовать.