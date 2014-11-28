Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь, 28 ноября был представлен руководящему составу Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил

Новости Беларуси. Перед белорусским военным ведомством стоит много задач, которые предстоит реализовать. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Межуев, представляя 28 ноября нового министра обороны Андрея Равкова руководящему составу Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил.

До этого генерал-майор Равков был командующим войсками Северо-Западного оперативного командования. Руководителю пожелали успехов в работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Направления развития и совершенствования Вооруженных Сил, которые были определены в начале этого года и утверждены главой государства, продолжатся в исполнении. С 1 декабря вступаем в новый учебный год. С началом этого нового учебного года в течение декабря, согласно плану вступления в должность, во всех управлениях (главных и неглавных), во всех отделах вооружения Вооруженных сил, в тыле, в кадрах мы обговорим все те вопросы, обсудим все те задачи, которые стоят перед этими структурными подразделениями. Если это будет необходимо, внесем необходимые коррективы.