Совместное заседание обеих палат Национального собрания проходит в Овальном зале Дома Правительства

Новости Беларуси. Совместное заседание обеих палат Национального собрания проходит в эти минуты в Овальном зале Дома Правительства. Ожидается, что на встрече выступит заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый. Его доклад будет посвящен развитию агропромышленного комплекса страны. Также члены правительства ответят на вопросы сенаторов и депутатов. Такие встречи — своего рода отчет о проделанной работе. Здесь обсуждаются наиболее важные вопросы социально-экономического развития Беларуси.

И 28 ноября в Минске состоится заседание шестой сессии Совета Республики. В повестке дня — около десятка тем. В частности, речь пойдет о противодействии торговле людьми, в планах также рассмотрение ряда законопроектов о ратификации международных межправительственных соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.