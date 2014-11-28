Новости Беларуси. Первый белорусско-хорватский форум проходит 28 ноября в Бресте. Его главная задача – налаживание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Как ожидается, встреча бизнесменов и промышленников будет носить не только ознакомительный характер. Балканские партнеры уже выразили готовность к предметным переговорам. От Беларуси в форуме участвуют более 60 представителей бизнес-сообщества, в числе хорватских гостей экс-президент Республики Стипе Месич.

Валерий Лабун, генеральный директор Брестского отделения Белорусской Торгово-промышленной палаты:

Они видят в нас довольно-таки реальных партнеров в экономическом сотрудничестве. Сегодня будет подписано соглашение о сотрудничестве между администрациями свободных экономических зон Бреста и Вараждива, что также даст толчок и обмену опытом, и обмену инвестициями. Республика Хорватия считается одной из перспективных стран развития на Балканском регионе.

Наиболее перспективными направлениями сотрудничества, стороны называют реализацию проектов в нефтегазовой, топливной и химической промышленности, машино- и судостроении, металлообработке и жилищном строительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.