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Первый белорусско-хорватский форум проходит 28 ноября в Бресте

28 ноября 2014 08:06
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Новости Беларуси. Первый белорусско-хорватский форум проходит 28 ноября в Бресте. Его главная задача – налаживание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Как ожидается, встреча бизнесменов и промышленников будет носить не только ознакомительный характер. Балканские партнеры уже выразили готовность к предметным переговорам. От Беларуси в форуме участвуют более 60  представителей бизнес-сообщества, в числе хорватских гостей экс-президент Республики Стипе Месич.

Валерий Лабун, генеральный директор Брестского отделения Белорусской Торгово-промышленной палаты:
Они видят в нас довольно-таки реальных партнеров в экономическом сотрудничестве. Сегодня будет подписано  соглашение о сотрудничестве между администрациями свободных экономических зон Бреста и Вараждива, что также  даст толчок и обмену опытом, и обмену инвестициями. Республика Хорватия  считается одной из перспективных стран развития на Балканском регионе.

Наиболее перспективными направлениями сотрудничества, стороны называют реализацию проектов в нефтегазовой, топливной и химической промышленности, машино- и судостроении, металлообработке и жилищном строительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Международное сотрудничество # Беларусь-Хорватия # Валерий Лабун # Стипе Месич

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