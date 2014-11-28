Беларусь и Россия планируют подписать документы по урегулированию ситуации с поставками белорусской продукции 2 декабря

Новости Беларуси. Беларусь и Россия планируют подписать документы по урегулированию ситуации с поставками нашей продукции 2 декабря. Об этом заявил заместитель премьер-министра нашей страны Михаил Русый. В Овальном Зале Дома Правительства 28 ноября прошло совместное заседание обеих палат Национального собрания. Парламентариев волновал вопрос, какие усилия предпринимаются белорусской стороной по снятию ограничений на поставки нашего продовольствия и транзиту.

Напомним, ранее Россельхознадзор заявил о том, что в товарах якобы обнаружены антибиотики и другие запрещенные вещества, вследствие чего Россия ввела запрет на поставки белорусской мясной продукции многих крупнейших предприятий. По словам Михаила Русого, сейчас над решением проблемы работают эксперты двух стран. Кроме того, в рамках Таможенного союза должна быть создана единая для Беларуси, России и Казахстана независимая лаборатория по контролю за качеством продовольствия.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

На сегодняшний день проведены переговоры, принято решение. Алгоритмы таковы: оперативно создаются 3 группы специалистов, которые отрабатывают методологию решения вопросов: а — транзит (как работать с транзитом), б — как вести мониторинг, в — какое количество проб, куда, в каком объеме необходимо предприятиям отбирать, направлять у нас в стране, на Российскую Федерацию, чтобы не возникали вопросы. Сегодня работают специалисты в Российской Федерации. 1 и 2 декабря они работают у нас. 1 декабря к нам приезжают ветеринарные специалисты Евросоюза. Мы полагаем, что мы 2 декабря подпишем документы с Российской Федерацией по данной проблеме, которая возникла.

28 ноября в парламенте шла речь о том, что Евразийскому экономическому союзу необходима единая независимая лаборатория по контролю за качеством продовольствия. Это позволило бы оперативно защищать интересы белорусских производителей, которые из-за ограничений Россельхознадзора терпят убытки и не могут исполнять свои обязательства перед контрагентами. Подобный механизм уже существует в виде Евразийского экономического суда, однако его минус — в затянутости процедур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы хотим наработать единую методологию (определение и прохождение качества). Референтная лаборатория по всем видам должна быть. У нас нет как таковой. В Вильнюсе есть, в Польше есть. Это лаборатории, которые как сказали, значит, так. Никто больше не говорит, что это не так. Это закон. Поэтому давайте мы такую лабораторию создадим и для себя. Мы же будем торговать с Евразийским экономическим союзом, и с ВТО, и с Евросоюзом, и с другими странами мира. У нас тоже должна быть своя защита.