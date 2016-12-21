Андрей Павлюченко возглавил Службу безопасности Президента Республики Беларусь

Новости Беларуси. Андрей Павлюченко возглавил Службу безопасности Президента. До настоящего времени работал в должности начальника управления в этой структуре. Александр Лукашенко охарактеризовал нового руководителя, как человека опытного, которому присуща железная исполнительность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается работы Службы безопасности Президента, глава государства подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть никаких излишеств, особенно во время публичных мероприятий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне нравится его железная исполнительность. Вот тут надо брать пример, у нас этого не хватает. Не столько в службе безопасности, сколько и в других подразделениях. И с будущего года это качество в стиле любого руководителя (в Администрации Президента я назначил людей) – это главный вопрос – исполнительность. Договорились? Принял Президент решение, а другие в отношении службы не принимают решение. Это должно быть исполнено, чего бы вам это ни стоило. Но и ваша дисциплинированность, ваше поведение – это лицо Президента. Не должно быть никаких излишеств, не должно быть никакого напряга вокруг Президента. В противном случае, если вы начинаете где-то там куролесить и людей излишне отталкивать от Президента (понятно, охрана, понятно, безопасность), но знайте, что каждый человек хочет видеть своего Президента. Да, каждый хочет пощупать, дотронуться и прочее. Это все понятно, не все это можно, позволительно. Но надо находить эту святую середину, чтобы не отталкивать людей излишне от Президента. Надо очень аккуратно работать, профессионально. Служба научилась это делать. Это очень серьезная и опасная служба у вас, самая опасная. Вы всегда должны быть готовы к бою, как у нас раньше говорили, вы всегда в боевом положении. Поэтому этим и обусловлена ваша служба – полная боевая готовность, напряжение неимоверное. И пока все хорошо, вам надо вместе думать, принимать решение и реализовывать его. Но последнее слово за начальником службы.

Смена начальника Службы безопасности Президента не связана с чрезвычайными обстоятельствами, это плановое решение главы государства. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Павлюченко Андрей Юрьевич тоже не новичок в этой системе, он в службе безопасности с 1996 года. И все должности прошел до начальника уже самостоятельного управления, знает все особенности оперативно-боевой деятельности службы безопасности. Президент поставил некоторые задачи уже перед новым руководителем службы безопасности. Он видит перспективу, что это должна быть служба очень компактная, мобильная, высокопрофессиональная.