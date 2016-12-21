Депутаты Палаты представителей завершили законотворческий сезон обсуждением трех законопроектов

Новости Беларуси. Разногласия с российским партнерами – это лишь одна из тем итогового заседания обеих палат парламента. 21 декабря депутаты завершили законотворческий сезон. Перед тем, как уйти на каникулы, народные избранники обсудили три законопроекта. Уголовная ответственность усилиться в отношении тех, кто уклоняется от налогов. Будут внесены изменения в законе о качестве продуктов – маркировки станут более понятными и прозрачными. К тому же «перезагрузку» ждет и систему государственных закупок. На Интернет-ресурсах в реальном времени все участники смогут отслеживать всю цепочку от заказчика до исполнителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Сокол, заместитель председателя постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это эффективное использование финансовых средств, развитие добросовестной конкуренции, невозможность проявления различных коррупционных направлений. Если участник проявил недобросовестность в процедуре, по заявлению заказчика до двух лет данный участник может быть исключен в проведении государственных закупок.

Впрочем, депутатские портфели даже на каникулах на полках пылиться не будут. Народные избранники уходят не без домашних заданий. Зимой работа продолжится в округах.