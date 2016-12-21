Александр Лукашенко о средней зарплате: 500 долларов должно быть выполнено, от этого мы никуда не уйдем

Новости Беларуси. В руководстве Администрации Президента Беларуси – новые лица. Возглавила ее Наталья Кочанова – теперь уже бывший вице-премьер. Первым замом стал Максим Рыженков. До этого он занимал пост вице-президента Национального олимпийского комитета.

Оба управленца зарекомендовали себя на различных руководящих должностях и прошли все ступени карьерной лестницы. На встрече, которая 21 декабря прошла во Дворце Независимости, Александр Лукашенко поставил конкретные задачи по реформированию Администрации Президента, оптимизации и дебюрократизации работы госаппарата, взаимодействию со всей вертикалью власти.

Особое внимание поручено обратить на идеологическую и кадровую работу и отойти от бюрократической волокиты в работе с обращениями граждан.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Суть всего, что я сказал и сегодня предпринимаю, называется одним словом: обновление. Я не хочу сказать, что обновление – это опыт, омоложение и так далее. Обновление. Кто может работать, хоть в 80 лет пусть приходит и работает, предлагает свои услуги. Я готов их принять. Если совсем молодой человек и способен – пожалуйста, приходите тоже. Место найдется. Но мы никуда не денемся от этого обновления. Тем более я сказал это после президентских выборов, накануне 2016 года. Останутся работать только те, кто будет профессиональным, образованным и те, кто хочет работать и шевелится. Нет результатов – нет больших должностей. Мы должны поднять на небывалую доселе высоту в независимой Беларуси статус госслужащего. Государственных служащих должно быть столько, сколько нужно. Потому что мы уж слишком раздули этот институт. Но оставшиеся государственные служащие, как и военные люди, должны получить самый высокий статус. Тогда никто не будет жаловаться ни на зарплату и так далее. Но это должен быть оптимальный минимум в стране. Понимаете, о чем идет речь. Вот чем это все должно закончиться. Чем раньше, тем лучше. Лишних людей в государственном аппарате быть не должно.

Президент рассчитывает, что сплоченная работа Натальи Кочановой и Максима Рыженкова даст хороший эффект. В тандеме они займутся сокращением госаппарата. Из экономических задач – средняя зарплата 500 долларов и уменьшение проверок для бизнеса.

Александр Лукашенко:

500 долларов в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило. Украдите, откопайте, найдите, что угодно. Но 500 долларов должно быть выполнено. От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать людей. И второй вопрос, я уже говорил. На что жалуются бизнесмены. Вот эту проблему нужно снять. И пусть потом хоть господу богу жалуются эти бизнесмены. Надо сделать нормальные нормативы по ветеринарии, санитарии, пожарному делу и так далее. Нормативов несколько: соответствует – иди работай. Второе. Никаких хождений с проверками. Особенно вновь открытых предприятий. Если пожарники подписали акт, предприятие открылось по нормативам, которые будут мною утверждены, нечего туда ходить. Я уже говорил: будет отвечать руководитель. Не дай бог что случится и погибнет человек – в тюрьму сядет. И некому будет жаловаться. То же самое другие проверки: Комитет госконтроля, охрана природы, рыбохрана и прочее. Один-два норматива – и не надо довлеть над людьми.

21 декабря глава государства также назначил Андрея Павлюченко начальником Службы безопасности Президента Беларуси, который до настоящего времени возглавлял одно из управлений данной структуры, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.