Андрей Лазуткин: американцы хотят ввести против России санкции, и вы спросите, причём здесь Навальный?

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Сегодня в «Занимательной политологии» Андрей Лазуткин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Протест в Беларуси немножко притих, и мы решили посмотреть, что сейчас происходит в России. А там никак не закончится драма вокруг Алексея Навального. Если кто-то пропустил, то Алексею буквально в трусы насыпали военное поражающее вещество «Новичок». И далее вся мировая демократия следила за его вывозом в Германию и чудесным спасением. Спасали так успешно, что, не выходя из комы, Алексей даже снял фильм про дворец в Геленджике, после которого в России попытались начать беспорядки по типу белорусских.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сам был судим, и он сегодня борец с коррупцией. Во-вторых, выпустили в Германию, захотел там лечиться. И в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Слушайте, что это, люди не понимают? Андрей Лазуткин:

Разумеется, наши маленькие польские друзья, копируя Навального, решили тоже снять фильм про несметные богатства, но уже Лукашенко. Размах этих богатств поражает воображение. Особенно мне понравился эксклюзивный «Москвич» в идеальном состоянии.

Андрей Лазуткин:

Стоимость такого «Москвича» составляет долларов 300, вот вам данные популярного сайта. Можете себе тоже такой приобрести. Ну, понятно, что другие машины, которые там показывали, принадлежат государству и приписаны к гаражам «Автоспецтранса», они служебные. Но делалось это абсолютно под копирку, точно по схеме, по которой снимал Навальный.

Мы уже немало говорили о том, что и с нашей, и с российской оппозицией работают американцы. Но, возможно, у вас появились вопросы: какое место в этой американской схеме занимает, допустим, Германия? Ну, в случае с отъездом Навального похоже, что Германия просто сбросила с себя ответственность и отправила товарища обратно на родину. И перед американцами вроде отчитались за «Новичок», и в Россию по факту выслали.

Андрей Лазуткин:

Но есть и другая версия. Немецкие спецслужбы, скажем так, не совсем немецкие. И большой вопрос, чьи распоряжения они реально выполняют. Не так давно в ФРГ был жуткий скандал, когда оказалось, что правительственная связь и личные телефоны Меркель прослушивают американцы. Любой специалист вам скажет, что это невозможно без привлечения сотрудников в Германии. И действительно, как вскрылось, этим занимались сотрудники германской разведки по заданию американцев. Но никого ни за что не наказали, а расследование закрыли.

Андрей Лазуткин:

А сейчас, после Трампа, в НАТО особенно прекрасные отношения, основанные на доверии. Поэтому этот гадюшник не смог выступить единым фронтом даже в копеечном вопросе Навального, хотя американцы очень сильно давили. Отсюда такая двойственная позиция той же Германии. Но все это – мишура. Реальный конфликт между ЕС и США сейчас идет вокруг завершения газопровода «Северный поток – 2», который свяжет Россию и Германию. Его уже достроили процентов на 95, но трубу мало построить, надо еще заполнить ее газом. А чтобы этого не произошло, американцы хотят ввести против России экономические санкции прямо сейчас, до заключения газовых контрактов.

Андрей Лазуткин:

И вы спросите, а причем здесь Навальный, наша Тихановская, а теперь еще и обострение в Донбассе? Ведь строили «Северный поток – 2» больше пять лет, а проблемы начались только сейчас. Ну, видимо, американцы хотят причинить России максимальный ущерб. То есть труба будет построена, но не будет работать и себя не окупит. Поэтому ставки в этой игре очень высоки. И Беларусь в 2020 году оказалось одной из разменных монет, вокруг которой вертелся возможный срыв газопровода. Ну, например, из-за якобы российского вмешательства в белорусские дела. Вспомните, как натовцы нам рассказывали, что Россия нас оккупирует и захватит. А в 2021 году такой разменной монетой станет Украина, где пытаются спровоцировать Россию на масштабные боевые действия.

Андрей Лазуткин:

И здесь надо понимать, что самим американцам повод для санкций не нужен. Байден за словом в карман лезет и по-простому называет руководителя ядерного государства убийцей. Но вот европейцам надо показать какую-нибудь реальную жертву, например, политзаключенного в тюрьме. И вот американцы снова возвращаются к нашему надоевшему уже Навальному. Появляются страшные новости, что у Навального в колонии отказывают ноги. Но как только в эфире показали видео с Навальным, где он спокойно ходит по отряду с чашечкой кофе, на BBC появилась информация, что у него начали отказывать уже руки.

Андрей Лазуткин:

Какое видео нам покажут с руками Навального, я даже не знаю. Общий режим, конечно, не пионерский лагерь, но порядки в колонии весьма и весьма мягкие.

Андрей Лазуткин:

И тут возникает вопрос: если все это так по-идиотски выглядит, на кого это рассчитано? Так вот рассчитано это не на нас, а на Европу. Американцам надо убедить ЕС наложить новые санкции на Россию, и для этого они используют любые поводы. Поддержка Лукашенко в Беларуси, Навальный с трусами, беспорядки в России, ужасы в колонии, а теперь – полномасштабная война в Донбассе. Правда, карты американцам смешала вакцина. Ведь если наложить санкции на Россию, как тогда продавать в ЕС российский «Спутник V»? Здесь уже не до американских хотелок, это вопрос национальной безопасности отдельных государств. И даже если какие-то общие санкции будут наложены на Россию, эти государства их не поддержат. А тут еще и подкачала западная вакцина AstraZeneca, которая вызывает тромбы в мозгу, чему жители Евросоюза очень обрадовались.