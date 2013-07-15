Андрей Кобяков: Нужно все, что касается строительства в Беларуси, привести к определенному общему знаменателю

Новости Беларуси. Вопросы строительной отрасли продолжает решать рабочая группа, созданная по поручению президента. В центре внимания последнего заседания – проблемы управления инвестиционным циклом и ответственность участников этого процесса.

В свое время история этого «застывшего долгостроя» облетела весь Интернет. Дом по улице Притыцкого – в топе антирекордсменов. Сначала продвигался «со скрипом», сегодня и вовсе стоит. В списке обманутых дольщиков несколько сотен человек. Уже давным-давно вышли все сроки, да и денег многие, мягко говоря, не досчитались. При этом доплаты требуют постоянно.

Минчанка:

Решения никакого не принимается. Наш подъезд раньше заселился, к счастью, но радости мало, потому что вокруг смотришь на безобразие.

Выбраться из «многоэтажной западни» не помогли ни десятки официальных писем, ни устные обращения. Новый срок истек уже в июне, а стройка оставшихся подъездов как замерла в минувшем сентябре, так и стоит. Поэтому в скорое новоселье верится едва ли.

А это уже регион Витебский. Здесь «градус напряженности» между будущими жителями и представителями компании-застройщика расти перестал, а недавний проблемный дом обернулся «в плюс». 120 семей отметят новоселье уже в июле. А ведь еще недавно сдвигов на «замороженной стройке» никто не ждал. Причем прервавшееся финансирование причиной было далеко не единственной.

Антон Дубовиков, главный инженер Витебского домостроительного комбината:

Первая проблема касалась проектной документации. Первоначально на этом доме были спроектированы свайные фундаменты. При забивке первых пробных свай было испытание динамическое и статическое. Сваи не понесли нагрузку. На этом было потеряно много времени.

Специалисты строительной отрасли – вновь с обсуждением проблемных вопросов. В центре последнего заседания рабочей группы теперь и инвестиционный цикл. С основными предложениями по его оптимизации – Министерство архитектуры и строительства.

Дмитрий Семенкевич, заместитель Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Когда есть конкретный проект, есть интерес к подключению, тогда очень легко выдавать ключи. И получается, в этом блоке у нас заказчики гоняют по этим согласующим организациям 1-2-3 раза. Мы предложили 676 вписать о том, что если технические условия по документации соблюдаются, то никакого дополнительного согласования не должно происходить.

Строительно-инвестиционный этап нужно детализировать, а разработанная схема должна быть общей для всех. По поручению главы Администрации общий знаменатель строительной отрасли должен быть найден до 1 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Процесс должен быть многовариантным. Эта вариантность должна быть утверждена. У нас, может быть, нет пока, не был до этого момента сформирован такой мощный заказ на специальный орган госуправления, который будет регулировать весь строительный процесс. Нам нужно все, что касается строительства в стране, привести к определенному общему знаменателю, одинаково понимаемого всеми.

С 1 июля о насущных проблемах строительства можно рассказать. По телефону доверия. Неоправданные цены на квадратный метр, размытые сроки. Обращаться можно по будним дням с 8.30 до 17.30 по телефону 8-017-2-100-190.