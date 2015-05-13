Андрей Кобяков: Кредитные ресурсы Китая для Беларуси комфортны по срокам и стоимости

Новости Беларуси. Кредитные ресурсы Китая для Беларуси комфортны по срокам и стоимости. Об этом 13 мая заявил премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с председателем правления Государственного банка развития Китая. Глава правительства отметил, что сейчас в стадии исполнения находятся четыре кредитных соглашения на сумму более 800 миллионов долларов.

В сентябре 2014 года началась проработка нового механизма привлечения долгосрочных финансовых ресурсов. Речь идет об открытии Китайским банком кредитных линий сроком на 15 лет. Сумма — до миллиарда долларов. Новое кредитное соглашение было подписано и во время визита в Беларусь председателя КНР Си Цзиньпина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Цель нового механизма — предоставление белорусским организациям длинных ресурсов под комфортную ставку для реализации эффективных инвестпроектов. При этом значительно упрощены процедуры получения. Мы очень рассчитываем, что новый уровень кредитного сотрудничества с Государственным банком развития Китая послужит во благо нашим странам.

Ху Хуайбан, председатель правления Государственного банка развития Китая:

Искренне благодарю вас и правительство за оказанную поддержку. Хочу заявить, что между Китаем и Беларусью исторически большая дружба и высокий уровень экономического взаимодоверия. И в последние годы всестороннее партнерство между нашими странами очень успешно развивается на основе взаимовыгоды и равенства.