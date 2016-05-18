Андрей Кобяков избран участником Всебелорусского народного собрания

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков избран участником V Всебелорусского народного собрания. От Московского района Минска были делегированы представители самых разных профессий и сфер деятельности — всего 61 человек. Подводить итоги работы за 5 лет и говорить о ближайшей перспективе на народном вече делегаты будут уже 22 и 23 июня.

На этот раз в уникальном белорусском форуме участие примут 2,5 тысячи делегатов. Только от Минска — 400 человек. Среди них представители всех ветвей власти, бизнеса, науки, производства, здравоохранения, культуры. Темы тоже будут подниматься самые разнообразные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Всебелорусское народное собрание – это своего рода народное вече. Это то место, где будут определяться судьбы страны на ближайшую среднесрочную и на более далекую перспективу. Экспорт, занятость, инвестиции - это триада, на базе которой мы предполагаем обеспечить качественное развитие нашей экономики в 2016 – 2020 годах.

Татьяна Кравченко, председатель ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

Что мы ждем от этого собрания? Во-первых, у нас социально-ориентированная политика – это самое главное. Большое внимание уделяется семье. Так как я возглавляю такую организацию, то, конечно, меня будут волновать и интересовать вопросы, связанные с демографической безопасностью, с семьей, с проблемами семьи.

