Беларусь сохранила систему профтехобразования, а теперь с нас берут пример — Александр Лукашенко встретился с главой WSI

Новости Беларуси. Беларусь сохранила уникальную систему профтехобразования. Наша страна – единственная на постсоветском пространстве и, пожалуй, в Восточной Европе, где профессиональной подготовке молодежи уделяется особое внимание. Это один из важнейших приоритетов государственной политики и одна из главных составляющих всего нашего промышленного потенциала. И не удивительно, что многие страны мира проявляют интерес к белорусскому опыту. В частности, это касается такой авторитетной международной организации, как WorldSkills International, которая уже не одно десятилетие занимается повышением престижа рабочих специальностей. Глава этой ассоциации сейчас с визитом в Беларуси. И сегодня Саймона Бартли принял Президент Александр Лукашенко. О чём шла речь во время встречи и что происходило на площадке авторитетного конкурса, который еще называют «Трудовой Олимпиадой», знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси не делят людей по цвету воротничка. Хотя на современных производствах, как и в офисе, в белой спецформе не испачкаешься. В стране уважают человека труда. Вот и Президент, посещая заводы или фабрики, несмотря на плотный график, всегда старается пообщаться с коллективом. И на сегодняшней встрече Александр Лукашенко говорит о тех, кто стоит за станком или работает в поле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен сказать, что Беларусь – единственная на постсоветском пространстве и, пожалуй, в Восточной Европе страна, где профтехобразованию уделяется столько внимания. Сегодня бывшие республики Советского Союза просят нас, чтобы мы помогли им подготовить кадры по рабочим специальностям, поскольку та система, которая была у них во времена Советского Союза, оказалась разрушенной. Беларусь – это образцово-показательная страна в плане развития профессионального технического образования.

В развитых странах дефицит квалифицированных рабочих рук. Решать эту проблему мировой экономики призвана Международная ассоциация WorldSkills International. Цель организации – повышать престиж профессионального образования и популяризовать рабочие профессии среди молодёжи. Её глава Саймон Бартли, вхожий в кабинеты глав разных государств мира, уже давно хотел встретиться именно с Александром Лукашенко. Белорусский Президент в своё время лично настоял сохранить отечественную систему профтехобразования.

Саймон Бартли, глава Worldskills International:

Я очень рад быть в Беларуси. Вы даже позаботились о хорошей погоде! Для меня как британца это очень важно: у нас в Лондоне постоянно идут дожди.

Но если белорусскую погоду британец не может увезти на Туманный Альбион, то белорусский образец организации профессионального образования глава международной ассоциации готов внедрить и у себя на Родине, и по всей Европе. Учиться у белорусских колледжей и лицеев Саймон Бартли приезжает 7-й раз. Этот интерес выше, чем у Беларуси к Болонскому процессу.

Саймон Бартли, глава Worldskills International:

Беларусь изменяется, и прогресс заметен. Я как президент Worldskills international буду использовать белорусский метод для того, чтобы показать, что разница между рабочими и выпускниками вузов не столь велика. Я уверен, опыт Беларуси важен для всего мирового сообщества.

Беларусь в ассоциации WorldSkills новичок – только 2-й год – и уже дважды наши столяры, плотники и повара становились лучшими на международных соревнованиях профмастерства. А это лучшее признание нашей системы профобразования. Поэтому на этот раз своеобразные Олимпийские игры для молодых рабочих и учащихся проходят в Минске.

Полина Воронько, участница международных соревнований:

Я выбрала колледж, потому что считаю, что он позволяет больше, чем университет. После колледжа я смогу работать, а в дальнейшем поступить в университет, если буду знать, что эта профессия мне подходит, если она мне будет так же нравиться, как и сейчас.

Мода на офисных тружеников коснулась и Беларусь, но не так как в других странах. У нас есть, где себя проявить людям с разными интересами. На рынке труда рабочие специальности всегда востребованы, а зарплаты у рабочих порой выше, чем у кабинетных клерков. В стране многоуровневое профобразование. Для многих оно ступенька к высшему. Вместо рядовых ПТУ и техникумов сейчас лицеи и колледжи. Поменялись не только вывески, но и сам подход к обучению.

Эдуард Калицкий, первый проректор Республиканского института профессионального образования:

Ситуация улучшается, мы пытаемся нашими учебными заведениями, выставками, соревнованиями создать реальную альтернативу высшей школе. Потому что мы абсолютно убеждены, что кто хочет стать настоящим специалистом, должен уметь работать и руками, и головой в нынешних условиях. Сегодня очень трудно разделять чисто физический труд и чисто умственный.

В Беларуси более 150 лицеев и колледжей. В них обучается 73 тысячи молодых белорусов. Несколько лет учёбы гарантируют практические знания, профессиональные навыки, диплом и место работы. Профобразование готовит специалистов под потребности белорусской экономики. И даже даёт возможность определиться молодому человеку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Больше всего уделяем внимания созданию материальной базы, притом новейшей материальной базы этих учреждений, чтобы молодые люди могли получить самую современную специальность и могли работать на самых современных орудиях производства и труда. Мы большое внимание также уделяем непосредственно во время учебы наших учащихся производственному обучению. Мы делаем все для того, чтобы человек, пришедший для получения профтехобразования, мог с первого дня заниматься своей профессией, чтобы он смог оценить свои возможности, свои наклонности к тому или иному труду и познакомиться со своей будущей профессией, чтобы он мог сделать вывод для себя, правильно ли он ориентирован и та ли это работа, которой ему придется заниматься, возможно, всю жизнь.

Встреча Президента Беларуси с главой WorldSkills может состояться и в будущем, ведь белорусская система профобразования продолжает своё развитие.

Евгений Пустовой, СТВ:

Архитектурный ансамбль на проспекте Независимости – одна из визитных карточек белорусской столицы. Эти здания – с историей, а фасад постоянно обновляют, следят за ним. Так получается и с профтехобразованием Беларуси: фундаментальную систему сохранили и только улучшают ее.