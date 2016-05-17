Всебелорусское народное собрание, послание Президента и парламентские выборы: стратегические мероприятия года обсудили идеологи в Минске

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание определит дальнейший уклад в развитии страны в экономической, политической и социальной плоскостях. Об этом 17 мая шла речь во время совещания идеологического актива.

В стенах Академии управления собрались представители всех регионов страны. Ключевыми темами для обсуждений стали важнейшие общественно-политические мероприятия этого года. Собравшиеся анализировали послание Президента и говорили о подготовке к предстоящим парламентским выборам. Важной темой для обсуждений стало и Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ковш, заместитель главы администрации Ленинского района Гродно:

Те делегаты, которым будет доверено представлять Гродно на V Всебелорусском собрании, будут, конечно, обсуждать вопросы, выдвигать свои предложения. И мы, конечно же, хотели бы, чтобы у нас наука с производством были в одном русле, работали, и на основании этого мы получали новые продукты.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Ожидания большие и в определении стратегии, в определении в первую очередь экономических посылов, которые сегодня обсуждаются самыми разными слоями населения, не только экономистами.