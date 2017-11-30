Александр Лукашенко: Беларусь является последовательным сторонником активного взаимодействия в ОДКБ

Новости Беларуси. Итоги белорусского председательства в ОДКБ подводят 30 ноября в Минске лидеры шести государств. Открывая саммит организации, Президент нашей страны подчеркнул, что Беларусь является последовательным сторонником активного взаимодействия в этом военно-политическом союзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас проходит расширенное заседаний с участием президентов. Беларусь принимает высший орган управления ОДКБ – Совет коллективной безопасности. Первым на саммит прибыл Нурсултан Назарбаев. Именно Казахстан перенимает эстафету председательства у Беларуси. А вот что называется заслуги нашей страны – это составление консолидированного списка всех террористических организаций мира. У других военно-политических альянсов таких согласований нет. Среди наших инициатив – минские договоренности по нагорно-карабахскому кризису. В год своего председательства Беларусь настояла на укреплении военного сотрудничества.