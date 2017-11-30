Александр Лукашенко: Беларусь является последовательным сторонником активного взаимодействия в ОДКБ

Сейчас проходит расширенное заседаний с участием президентов. Беларусь принимает высший орган управления ОДКБ – Совет коллективной безопасности. Первым на саммит прибыл Нурсултан Назарбаев. Именно Казахстан перенимает эстафету председательства у Беларуси. А вот что называется заслуги нашей страны – это составление консолидированного списка всех террористических организаций мира. У других военно-политических альянсов таких согласований нет. Среди наших инициатив – минские договоренности по нагорно-карабахскому кризису. В год своего председательства Беларусь настояла на укреплении военного сотрудничества.

Новости Беларуси. Итоги белорусского председательства в ОДКБ подводят 30 ноября в Минске лидеры шести государств. Открывая саммит организации, Президент нашей страны подчеркнул, что Беларусь является последовательным сторонником активного взаимодействия в этом военно-политическом союзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь является последовательным сторонником активного взаимодействия в рамках Организации, всестороннего повышения результативности ее деятельности и укрепления авторитета на международной арене. Убежден, что нынешняя сессия придаст новый импульс развитию ОДКБ, продемонстрирует позитивную динамику в решении вопросов обеспечения общей безопасности. Я не просто надеюсь на это. Я в этом уверен, так как та большая повестка дня, которая сегодня подлежит рассмотрению, включает в себя не один десяток вопросов и на более низких уровнях она единогласна принята и была до этого проработана.

Вообще на сессии рассматривается 21 вопрос. Поэтому встреча хоть и юбилейная, но с весьма насыщенной повесткой дня.

Как нам стало известно, в эти минуты орденом почета ОДКБ 1 степени награжден Николай Бордюжа. А сейчас журналисты ожидают заявления от генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.