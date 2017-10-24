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Александр Лукашенко: надо выработать нормальную форму в работе с обращениями граждан

24 октября 2017 10:30
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Новости Беларуси. Навести порядок в работе с обращениями граждан и повысить исполнительскую и трудовую дисциплину госслужащих. Президент встретился со своим политическим штабом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совещание в таком формате проходят не реже одного раз в два месяца, но при необходимости решать кадровые и организационные вопросы Александр Лукашенко потребовал чаще. Глава государства уже ставил задачу сотрудникам Администрации Президента по выработке приемлемой формулы в работе с населением.

Александр Лукашенко: надо выработать нормальную форму в работе с обращениями граждан-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо некую нормальную форму выработать в работе с обращениями граждан. Все тянется с советских времен: кто-то написал в Администрацию Президента или на имя Президента, кто-то жалуется на местные органы власти, а мы туда отправляем для рассмотрения эти жалобы и заявления. Поток ненужный информации, платим за это деньги, почта несет туда эти письма, потом они вам присылают обратно. А еще и фельдъегерскую связь используем недешевую. Пора этому положить конец. И я попросил, чтобы здесь были внесены конкретные предложения. Обращения граждан. Как с этими вопросами будем разбираться и как в дальнейшем будем работать.

Глава государства подчеркнул, что даже устные решения, которые принимаются на таких встречах, должны исполняться безоговорочно. А озвученные вопросы требуют безотлагательной реакции.

# Александр Лукашенко # Поручения президента Беларуси

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