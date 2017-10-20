Сфера ЖКХ требует перемен: Президент приказал не будоражить народ разговорами о стопроцентном возмещении услуг

Новости Беларуси. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть подъемными для населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую задачу сегодня поставил Президент на республиканском семинаре, посвящённом совершенствованию и развитию сферы ЖКХ. Тема, безусловно, важная для каждого белоруса. Сегодня она занимает вторую позицию в рейтинге самых обсуждаемых среди населения. Эта область является приоритетной и для руководителей регионов. Работу коммунальных служб положительно оценивают около 66ти процентов населения. Этого недостаточно. Сфера требует серьезных перемен. Решить надо немало вопросов. Один из них – стоимость услуг. В 2018году тарифы на ЖКУ будут утверждены решением Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы неоднократно договаривались о том, что тарифы повышаем только на 5 долларов в год и индексируем их в увязке с ростом доходов населения. Насколько мне известно, такое повышение уже произошло – в январе 2017 года. Вместе с тем Правительство, министерства ведущие, Министерство торговли в сентябре повысили тарифы на 8 % и начинаете дальше пугать людей тем, что в декабре ещё увеличите на 10 %. И это при том, что с ноября, все объективно будут платить больше в связи с включением отопления. Это антинародный подход к делу. Так быть не должно. Это приведёт к значительному росту платежей, что, несомненно, вызовет негативный общественный резонанс. И по делу будет этот резонанс.

Я не понимаю, вы вместе с правительством, губернаторы, кому хотите угодить – своим людям или неким организациям международным? Ставлю задачу для всех: с 2018 года проводим разовое повышение тарифов только на 5 долларов и в дальнейшем – никакого роста без моего ведома. Тарифы должны быть подъёмными для народа. В этой связи я уже сказал Правительству, Комитету государственного контроля детально проверить и 1 января 2018 года утвердим эти тарифы с новым решением Президента. Хочу подчеркнуть, не надо будоражить население разговорами о стопроцентном возмещении стоимости услуг буквально с завтрашнего дня. Это вопрос в том числе и политический. Спешка здесь не допустима. Мы посчитаем сначала тарифы точно, чтобы энергетики, те, кто воду подаёт, не жировали и не решали свои проблемы за счёт населения. И тогда примем решение, когда мы будем выходить и как будем выходить на стопроцентную оплату. Но я убеждён, когда мы очень точно посчитаем, уже с третьего захода эти тарифы, опыт у нас есть, то процент возмещения будет очень высоким. Может быть и 90 %.

Разговор получился эффективным и предельно конкретным. Это был своеобразный мозговой штурм. Всего на семинаре присутствовало около двух с половиной сотен приглашённых: представители правительства, Администрации Президента, руководители министерств и ведомств, исполкомов. Главная цель – подтолкнуть к решению существующих проблем в сфере ЖКХ. Основной критерий, по которому будут оценивать работу, – эффективность.

Александр Лукашенко:

Есть вещи, которые однозначно видим, что нужно реализовывать. Мы не обнаружили ни одного такого действия, которое бы разрушило систему. И тот же хаус-мастер, что важно, когда человек конкретный есть, отвечающий за это, или центр, который принимает звонок от человека. Только договорились о том, что это должно быть абсолютно прозрачно, чтобы проконтролировать. Это не разрушает, только на улучшение.

Надо реализовывать, надо не ждать, что кто-то придёт или мы вам все распишем сверху и доведём. На то и семинар, на то мы вас и собрали. Я требовал, чтобы здесь была вся вертикаль власти, которая должна принимать решения. Действуйте. Хотите с губернатором посоветоваться, советуйтесь, если нужно. Мы провели мозговой, коллективный штурм. Проблемы очень важные для нас с вами – для власти и нашего народа, для нашего населения. Все предложения, которые здесь прозвучали в ходе семинара, то, что сказал премьер, по ним надо принимать указы Что касается замечаний Михаила Владимировича о роли, месте Министерства жилищно-коммунального хозяйства, я специально обратил ваше внимание в своём докладе, что это министерство и сегодня, и завтра будет существовать. Это небольшие затраты, но если там будут лучшие сконцентрированные специалисты, и мы через министерство можем решать очень важные вопросы, зачем его уничтожать. И вообще мне не понятны предложения – давайте его туда в Министерство архитектуры и строительства. Я говорю, да подождите, не надо. Это во-первых небольшие затраты, а во-вторых – это очень важный вопрос. Любое социологическое исследование – первое, второе, третье место – проблемы ЖКХ. Так зачем уничтожать? Поэтому министерство должно быть, всякие разговоры надо прекратить. И министерство должно внести предложение по отдельным направлением, если это нужно, о том, чтобы определить роль и место в системе государственного управления. Предложения за вами.