Анатолий Сульянов: Гагарин погиб из-за халатности

50 лет назад космическая дата 12 апреля открыла для всех землян новую страницу истории. Юрий Гагарин дал старт эпохе покорения Вселенной. Почему именно ему выпала космическая карта, рассуждают до сих пор.

Говорят, что, полетевший вторым, Герман Титов был даже лучше подготовлен. Но, понимая, что первый полет был важен скорее политически, а первый космонавт станет представителем во всем СССР, выбирают, обладающего очаровательной улыбкой и обаятельной внешностью, Юрия Гагарина. Газеты тех времен рапортовали: «Гагарина выбрало время». А время это поджимало, ведь в спину советским покорителям космоса дышали американские астронавты.

Те 108 минут, которые Юрий Гагарин провел в космосе, сделали его самым почитаемым землянином. Спустя два дня после полета, во Внуково героя полета встречал весь Советский Союз.

Анатолий Сульянов, генерал-майор авиации, писатель:

Он шагал по красной дорожке. У него шнурок развязался. Я стоял, у меня сердце дрожало. Думал, сейчас как наступит на шнурок, как бахнет… Там 2 тысячи людей стоят, правительство стоит. Он вышел на трибуну к Хрущеву. Поцеловал все руководство страны.

За первые годы Юрий Гагарин объездил всю планету, его боготворил весь мир. В разных странах новорожденных мальчиков стали называть Юрами. Но «звездной болезнью» покоритель звезд не заболел.

Анатолий Сульянов – один из тех, кому посчастливилось лично встретиться с космическим первопроходцем. Будучи слушателем выпускного курса Военно-политической академии он получил задание студенческой газеты «Ленинец» взять интервью у самого Гагарина. Желание простого советского парня увидеть своими глазами человека, побывавшего по ту сторону облаков, было на столько велико, что Анатолию Сульянову удается через кухню проникнуть в столовую Центрального дома советской Армии. В зале был накрыт один столик, на одного человека. Оставалось только ждать.

Анатолий Сульянов, генерал-майор авиации, писатель:

Открывается боковая дверь. Входит Юра. Я, конечно, поднялся. Он говорит, ну какое интервью? Я с утра ничего не ел. Есть хочется. Потрясающе простой человек. Думаю, когда отбирали, посмотрели – какой он в жизни коммуникабельный, доступный, интересный.

Два летчика быстро нашли темы для разговора. Гагарин рассказывал о невесомости, о своем самочувствии во время полета. С тех пор для Анатолия Сульянова космонавт стал не только примером для подражания, но и главным героем книги.

Раскрыть тайну гибели первого космонавта писателя побудило несметное количество мнений и слухов. Вокруг роковой даты 27 марта 1968 года и по сей день крутится несметное количество домыслов. Среди версий крушения и попавшая в двигатель птица, и метеорологический зонд, ударивший о фюзеляж самолета, и столкновение с НЛО. Говорят даже, что смерть Гагарина была сымитирована, и якобы еще много лет космонавт прожил под чужим именем в поселке в Оренбургской области, где погиб в результате несчастного случая на охоте.

Пролетав восемь лет на самолете, подобном тому, на котором разбился Гагарин, Анатолий Константинович восстановил свою картину произошедшего. По его версии, в гибели космонавта виновата простая человеческая халатность.

Анатолий Сульянов, генерал-майор авиации, писатель:

Когда влетели в облака, опрокинулся самолет. Они поздно это заметили. Самолет уже опускает нос. На двухместном самолете УТИМИ-15 первым катапультируется инструктор, потому что, когда катапульта первой кабины выстреливается, пламя и огонь из сопла прожигает остекление второй кабины, и летчик второй кабины не сможет катапультироваться. Серегин понимает, что если он катапультируется, Гагарин разобьется. И ему не жить тогда на белом свете. И он говорит: «Юра, прыгай!», чтобы спасти Гагарина. А Юра понимает, что прыжком своим он не даст катапультироваться Серегину.