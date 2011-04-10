Посол Ирана в Беларуси: Западу не важна судьба народа Ливии – они больше пекутся о своих интересах

На вопросы ведущего программы «Картина мира» Андрея Алексеенко отвечает Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Беларуси Сейед Абдолла Хосейни.

Ситуация в арабском мире в числе топовых новостей в последнее время. На Ваш взгляд, чем вызвана эта волна массовых выступлений?

Сейед Абдолла Хосейни:

Есть очень много причин, как экономических, так и политических. А также причин культурного плана.

В таких странах как Йемен большую роль играют именно экономические причины.

Мы прекрасно знаем, что послужило причиной волнений в Тунисе. Это самоубийство мелкого уличного торговца, которого лишили разрешения на розничную торговлю. Возможно, если бы так жестоко не обошлись с этим уличным торговцем, не было бы масштабных уличных волнений.

Отсутствие гражданских и социальных свобод – также причина для начала этих событий.

А какие причины в Ливии? Ведь там сейчас идет не революция, а война.

Сейед Абдолла Хосейни:

Ливия, в отличие от Бахрейна и Йемена, обладает большими запасами углеводородного сырья, нефти, в которой так нуждается Запад и Америка. Это говорит о том, что для Англии, Америки, других западных стран не важна судьба народа. Они больше всего и прежде всего пекутся о своих интересах.

А как Вы в целом оцениваете действия коалиции в Ливии?

Сейед Абдолла Хосейни:

Сегодня экономика Запада кровно нуждается в бомбежках, которые коалиция ведет в Ливии. Они нуждаются и в ливийской нефти, и в том, чтобы Ливия была полностью разрушена, чтобы они же участвовали в ее восстановлении. Этот проект похож на иракский. А все разговоры о защите гражданского населения в Ливии ведутся для того, чтобы добиться нефти.

Мы недавно стали свидетелями того, что они немного сбавили нападения на ливийские войска. Для того, чтобы это противостояние продолжалось дольше.

Сейчас многие американские эксперты утверждают, что, в принципе, все, что происходит в арабском мире, – это якобы рука Ирана. Мол, Ирану выгодна нестабильность и высокие цены на нефть. И это возможность всех отвлечь от ядерной программы. Что Вы думаете по этому поводу?

Сейед Абдолла Хосейни:

Если Иран – такая влиятельная страна, что может одновременно провоцировать такие масштабные события в 20 странах мира, то, соответственно, с ними надо считаться.

А как Вы прокомментируете действия американского пастора, который сжег каран, и, тем самым, спровоцировал беспорядки в Афганистане?

Сейед Абдолла Хосейни:

Это очень тщательно продуманная акция. Это новый проект Америки, который призван разжигать межконфессиональные раздоры, конфликты во всем мире.

Никакая логика не может оправдать акцию этого пастора. Ведь он сжег Священное Писание миллионов верующих.

Все религии должны декларировать три очень важные вещи: любовь, справедливость и нравственность. Мы это ни в коем случае не присваиваем духовному христианскому сообществу. Христиане здесь ни при чем. Здесь вина полностью ложится на плечи американцев, которые всегда разжигают раздор и противостояние религий, конфессий. Потому что это в их интересах.

Мы считаем Пресвятого Иисуса Христа пророком любви и мира, а не пророком войн и противостояний.

Как Вы находите сотрудничество Беларуси и Ирана?

Сейед Абдолла Хосейни:

У Ирана есть очень хороший инвестиционный потенциал, потому что очень много состоятельных иранцев живет как в стране, так и за рубежом. Мы смогли с помощью представления вашей страны привлечь некоторую часть из этих инвестиционно активных людей. Мы говорили об инвестиционной безопасности в вашей республике. Говорили об уровне прибыльности инвестиционных проектов в Беларуси. А также о льготах, которые предоставляет ваше правительство инвесторам.

Хочу сказать, что истинный потенциал нашего инвестиционного сотрудничества приблизительно в 20 раз больше, чем тот уровень, который мы имеем сейчас.