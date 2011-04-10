«Карта поляка» – средство разделения людей по национальному признаку и рычаг внешнеполитического давления

На неделе Конституционный Суд Беларуси вынес свой вердикт в многолетнем проблемном вопросе. Как заявлено в четверг, закон «О Карте поляка» не соответствует ряду положений международного права.

В самом общем понимании слова карта – это носитель информации. Если говорить о политической карте, то это отражение реалий окружающего нас мира. Вот только с сентября 2007 года, когда парламентом Польши был принят закон о «Карте поляка», политическая игра отдельных варшавских чиновников попыталась заменить собой реальность. Карта Поляка стала менять территорию. Причем, в пограничных с Польшей государствах.

Иван Пляхимович, доцент кафедры конституционного права юридического факультета Белорусского государственного университета:

Для получения «Карты поляка» по закону имеет юридическое значение справка, выдаваемая общественными объединениями, которые зарегистрированы и находятся на территории Беларуси. Справка подтверждает то, что лицо имеет связь с Польшей и активно поддерживает польское государство. Получается, что эти нормы закона уже не просто регулируют взаимоотношения польского государства со своими соотечественниками, а вторгаются в те вопросы, которые завязаны на территорию Республики Беларусь.

Неприятную особенность ситуации с пунктом «об активной поддержке польского государства» этническими поляками – гражданами других стран первыми испытали на себе сами этнические поляки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Очень быстро выяснилось, что получить карту может не каждый. А только тот, кто выказывает официальной Варшаве абсолютную лояльность. Вплоть до конфликта интересов по отношению к родной стране.

Ведь когда в Польше решали, что кандидат-поляк продолжает оставаться верен своей родине, например, Беларуси, получить карту, а порой и обычную визу, становилось почти невозможным.

Станислав Семашко, председатель ОО «Союз поляков на Беларуси»:

Мы поддерживаем свою культуру, язык и, казалось бы, наша вторая родина должна быть нам благодарна как никто другой. Но вместо этого польское руководство бьет нас по лицу, унижает, запрещая въезд не только в Польшу, но и в другие страны, например, в Литву.

Некоторые поляки на протяжении 10 лет не могут побывать на этнической родине, встретиться с родственниками, друзьями, посетить могилы предков. Это бесчеловечно. Польский народ один, и делить его на хороших и плохих непорядочно, не по-людски.

С момента введения карты деление поляков на своих и не очень обижало не только официальных представителей польских общественных организаций в Беларуси. Простые белорусские поляки проваливали тест на «польскость» из-за предвзятого и необъективного отношения к ним со стороны поставленных из-за границы экзаменаторов.

Леонарда Шукеть, жительница поселка Сапоцкин, Гродненский район:

«Польскость» в нас живет и впитывается с материнским молоком. У меня и мама полька, и папа поляк, и очень обидно, что мы столько времени не можем сдать документы на «Карту поляка». У нас в поселке очень многие по два года стоят на очереди. У нас есть человек, не знаю кто ее уполномочил, чтобы она составляла списки, но люди стоят по два по три года у нее, но толку никакого. Очередь не продвигается.

Какие точно указания «оттуда» получали добровольные, но далеко не бескорыстные помощники польских дипломатических и специальных служб, неизвестно. Впрочем, особенно сложно было доказать свою принадлежность к польскому этносу почему-то именно тем белорусским полякам, которые не забывали о гражданском долге перед Беларусью.

Нелегко приходилось и белорусским госчиновникам с польскими корнями. Для них карта с орлом в прямом смысле слова становилась крапленой.

Алексей Беляев, политолог:

Предоставление подобных документов чиновникам является двусмысленным. Человек, занимая государственный пост в одной стране, должен выразить лояльность другой стране. Навязывалось польское мнение гражданам, занимавшим государственные посты в другой стране.

Вмешательство во внутренние дела других государств, по сути, политическое давление на чиновников – «разрешим въехать или не разрешим», «вы должны выразить нашу точку зрения, чтобы мы разрешили въезд». Это неправильно.

При этом, вопрос о выдаче чиновникам карты имел не только этический аспект. Завуалированная присяга на верность интересам другого государства явно противоречила уже белорусскому законодательству. То есть фактически была недопустима не только с моральной, но и с правовой стороны. Кроме этого, «двусмысленная» карта не раз мешала соседям Польши по карте реальной в установлении добрососедских отношений.

Георгий Буйко, секретарь ЦК Коммунистической партии Украины:

Мы за дружбу с польским народом, за дружбу с польским государством. Мы просто просим вести взвешенную политику по отношению к нам.

После краха социалистической системы и развала Советского Союза Польша уже не социалистическая пытается играть ту роль, которую она реализовывала при Пилсудском до 39-го года, до начала Второй мировой войны.

В России у многих и вовсе сложилось мнение, что «Карта поляка» попала в официальную варшавскую колоду, благодаря совсем чужой руке.

Алексей Плотников, член экспертного совета Комитета по безопасности Государственной Думы России:

Хотим мы этого или не хотим, мы должны признать, что соседи бывают разные. С некоторыми устанавливаются хорошие дружественные отношения, а с некоторыми не очень.

Историческое негативное польское отношение к Российской Федерации, я думаю, и к Беларуси тоже, сейчас проявляется в полной мере, в новых реалиях, когда Польша является членом НАТО.

Желание быть империей за чужой счет многих доводит до неадекватной политики. Поэтому можно сказать, что Польша ведет себя вызывающе. Она отрабатывает то задание, ту роль, которую ей отвели братья с Запада.

Итак, соседние с Польшей государства на своем опыте выяснили, что «Карта поляка» – это не только средство разделения людей по национальному признаку, не только способ создать на территории других государств группу лояльных Варшаве чиновников, но и рычаг внешнеполитического давления.

Учитывая все факторы, Конституционный Суд Беларуси, рассмотрев вопрос о польском законе, принял решение о несоответствии «Карты поляка» двусторонним договоренностям и универсальным правовым актам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Сергеева, судья Конституционного Суда Республики Беларусь:

Установления в законе Республики Польша о привилегии в области трудоустройства и визового режима, отличающиеся от положений, имеющихся в наших двухсторонних соглашениях, и установление этих привилегий в одностороннем порядке без учета мнения Республики Беларусь, не согласуются с общепризнанным принципом соблюдения добросовестного соблюдения международных обязательств.

Вадим Боровик, политолог:

Этот документ противоречит ряду соглашений между Республикой Польша и Республикой Беларусь. Он, в принципе, противоречии консульской конвенции.

Наше желание строить межгосударственные отношения в правовом поле – это вполне нормальное и разумное желание. Это позволит оказывать помощь всем этническим полякам в Республике Беларусь. Я уверен, что ни один поляк в Беларуси не чувствует себя чем-то отделенным. У нас настолько толерантный народ, что мы не акцентируем внимания на этническом происхождении граждан Республики Беларусь.

«Нулевой километр» – старт всех белорусских дорог, которые ведут к большим и малым городам. Все они в праве называться белорусской землей. Однако авторы закона о «Карте поляка» думают по-другому.

Преследуя собственные интересы, при помощи своей карты они пытаются прочертить на карте суверенного государства, Республики Беларусь, новые искусственные границы. Разделить белорусов на своих и чужих. Если ранее это было просто нелогично и неприемлемо, то теперь, после решения Конституционного Суда, официально незаконно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Теперь ход опять за польской стороной. Но большинство экспертов сходится во мнении, что задачку, заданную в Варшаве, придется решать светлым головам сразу нескольких государств на переговорах. Не исключено, что потребуется помощь и Евроцентра. Там, кстати, национальные вопросы решать в одностороннем порядке никогда не спешили.

У той же Польши есть проблемы с немецким меньшинством, у французов и испанцев с басками, у британцев с ирландцами, а сердце Единой Европы, Бельгия, и вовсе почти на грани распада на французскую и голландскую части. Именно поэтому инициативу Венгрии, схожую с польской, свернули быстро и решительно.

Теперь, похоже, наступило время также поступить и с «Картой поляка». Ведь другого пути, кроме как взаимоуважения и признания интересов друг друга, ни на «Карте поляка», ни на какой другой в сегодняшних условиях нет.