ОБСЕ традиционно раскритиковала выборы. На этот раз в Казахстане

Не прошло и недели со дня голосования, а в стране уже подвели окончательные итоги досрочных президентских выборов. Нурсултан Назарбаев с огромным перевесом одержал победу над своими оппонентами.

Накануне уже прошла и инаугурация. Без пышных торжеств и многочисленных иностранных гостей. Как говорится, по-домашнему.

Нынешняя президентская кампания побила два рекорда. Первый – по явке. По официальным данным, на избирательные участки пришло почти 90% казахстанцев. Второй – по количеству голосов, отданных за лидера нации. Более 95% избирателей поставили галочки в бюллетене напротив фамилии Назарбаев.

Триумфатор выборов уже на следующий день праздновал победу среди своих единомышленников.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Конечно, такой процент участия, почти 90%, более 90% за кандидата, то есть меня, – это сенсация для западных государств и стран. Мы показали, что если обычно выборы президента разделяют народ и страну на разные партийные блоки, мы объединились.

Сколько бы нарушений ни было зафиксировано во время досрочных выборов президента в Казахстане, юридической силы они иметь не будут, потому что оспаривать итоги голосования просто некому – все довольны. Даже проигравшие гонку. Все три кандидата назвали выборы честными и демократичными. Так же думают и наблюдатели от СНГ.

Александр Торшин, координатор группы наблюдателей от межпарламентской ассамблеи СНГ, первый заместитель Совета Федерации РФ:

Урны прозрачные, наблюдателей на всех участках как минимум четыре. Все это прозрачно до «белизны».

Эксперты от парламентской ассамблеи Совета Европы тоже признали прошедшие выборы состоявшимися. По их мнению, несмотря на некоторые недостатки, результаты голосования, все же, действительно отражают волю народа.

Иного мнения придерживаются наблюдатели от другой европейской организации. Миссия от ОБСЕ, как всегда, критична в своих оценках.

Даан Эвертс, глава миссии долгосрочных наблюдателей от ОБСЕ:

Мы с сожалением констатируем, что выборы в Казахстане прошли не на должном уровне.

Казахстанские власти к критике отнеслись спокойно. На результаты это все равно никак не влияет. А вот некоторые отечественные эксперты буквально обвинили европейских наблюдателей в некомпетентности.

Камал Бурханов, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, доктор политических наук:

Я посмотрел их критические замечания. Они настолько высосаны из пальца, настолько далеки от истины.

Тем временем, в Казахстане уже поговаривают о досрочных парламентских выборах. По идее, они должны пройти в августе 2012, но не исключено, что выбирать депутатов казахстанцам придется уже этим летом. Однопартийный казахстанский парламент – как бельмо в глазу.

На неделе президент, отвечая на вопрос «Что вы намерены сделать в ближайшие пять лет своего правления?», пообещал, в первую очередь, политическую модернизацию, чтобы как минимум две политические силы были в законодательном органе страны.

Эксперты теперь гадают, кто может составить реальную конкуренцию «Нур Отану». Тем временем, оппозиционные партии уже задумались о слиянии. Добавим, что в Казахстане 12 политических партий, однако подавляющее большинство из них пропрезидентские.