Алексей Дзермант: у нас государство здравого смысла: и в промышленности, и в экономике. Хотелось бы, чтобы и в идеологии

Новости Беларуси. В гостях у программы «Тайные пружины политики – 2020» на СТВ философ, политолог и писатель Алексей Дзермант. Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас в прицеле у авторов мирового хаоса – Беларусь. Они блицкригом хотели обрушить власть и устроить здесь чудовищную разруху, разграбив и уничтожив то, что мы создавали десятилетиями. Мы отбились. Что будет дальше?

На днях у вас вышла книга «Беларусь-Евразия». Вообще, мы в нашей программе очень часто обращаемся к большой литературе, потому что я лично убежден, что все эти Instagram, Twitter, Telegram – это все проходящая ерунда, и через несколько лет никто не вспомнит, кто такой NEXTA и что он делал. А вот в книгах остается суть. Уникальность ее еще в том, что это первый фундаментальный труд, который осмысливает не просто историю Беларуси, но и то, что произошло сейчас, в эти месяцы – вот эту попытку «цветной революции».

Представьте, пожалуйста, ваш труд. О чем он? Об издании «Беларусь-Евразия»: я бы назвал эту книгу обоснованием белорусского евразийства. До этого не было такой работы комплексной Алексей Дзермант, философ, политолог и писатель:

Я бы назвал эту книгу обоснованием белорусского евразийства, потому что, на мой взгляд, до этого не было такой работы комплексной, в которой бы был представлен наш белорусский взгляд на Евразию, на вот этот континент, блок евразийский, в который, как я полагаю, мы входим. Здесь я описываю, почему мы туда входим, почему мы отличаемся от Европы, чем отличаемся. И описал причины того, что глубинное, что происходит сейчас – попытка нас перетянуть, по сути, в другой геополитический блок, попытка оторвать от наших союзников, полностью перестроить нашу политическую и социальную модели, разрушить государство, которое мы создали за последние десятилетия. Я тоже описываю, почему это происходит, почему наш выбор иной, чем, например, предлагают альтернативные, скажем, политики сейчас.

Тоже еще об одной детали технической о книге. Вот вы сказали, что книга – это большой жанр, но дело в том, что многие мысли, фрагменты мыслей я писал уже современными методами. То есть в каких-то постах в Telegram, обкатывал их через современные медиа. Но потом, естественно, разворачивал в более обоснованные тексты. Плюс, конечно, здесь была еще полевая работа. Во многих странах Евразии – я лично ездил, смотрел ситуацию, сравнивал с нашей – плюсы, минусы – и обосновывал, почему белорусская модель не просто жизнеспособна, а в каких-то случаях должны служить и примером для многих наших постсоветских соседей. Во всяком случае уж точно, например, для Украины и Молдовы. Григорий Азаренок:

То есть по жанру вы, наверное, продолжаете традицию Достоевского – дневников писателя? Моя задача – в достаточно легкой форме дать читателям максимум смыслов Алексей Дзермант:

Да, это эссе. В принципе, это политическое эссеистика, где вкручены фрагменты политической философии, политологии, геополитики, политэкономии. То есть я пытался в достаточно легкой форме, которая может быть прочитана неподготовленным читателем, но который получит из этих текстов максимум смыслов. Моя задача заключалась в этом. Надеюсь, получилось.

Григорий Азаренок:

Есть такие понятия, как симфонизм и соборность. Это когда в объединении не кто-то поглощает кого-то, а создается объединение, где каждый привносит что-то свое, что-то накопленное, уникальное. Вы настаиваете, что Беларуси в этом большом евразийском объединении есть что предложить. Это опыт социального государства, опыт построения общества, где фактически не существует большого разрыва на богатых и бедных и так далее. Вот этот уникальный опыт Беларуси будет востребован? Запрос на социальную справедливость и неприятие элит, которые накопили огромные богатства, сейчас как никогда очевиден Алексей Дзермант:

Он не просто востребован – мне кажется, за этим будущее, потому что многие аналитики серьезные – от разведчиков до гражданских – говорят, что мир на самом деле «левеет», то есть даже краснеет. Запрос на социальную справедливость и неприятие этих элит, которые накопили огромные богатства, он сейчас как никогда очевиден. Григорий Азаренок:

Вы еще в книге отмечаете уникальность Беларуси не только в таком социальном измерении, но и в том, что государство XXI века строится не на принципах постмодерна. Да, цифровизация, IT – это важно, хорошо, но основа государства – это все равно реальное производство. Это все равно люди поля, люди казармы, люди станка, люди труда. В мире это просто уникальнейший момент. Беларусь – это островок здравого смысла, нормального отношения к жизни

Алексей Дзермант:

Да, действительно, Беларусь – это островок здравого смысла, какого-то рационального, естественного, нормального отношения к жизни, к производству, к труду, к образованию. У нас государство здравого смысла: и в промышленности, и в экономике. Ну и мне хотелось бы, конечно, чтобы было и в идеологии. Мне кажется, вот этого не хватает – соотнесение реальности, всего того, что в нашем государстве есть, с каким-то знаменем, флагом. Мне кажется, мы как-то его стыдливо опустили, боимся, смотрим: а может, кто-то не так, косо посмотрит? Да уже прошло то время. Мы должны не просто гордо его поднять, а сказать: «А мы вообще лидеры этого мира, который не хочет господства извращенного какого-то понятия об обществе, о государстве, в отношениях между людьми, между полами». Поэтому, мне кажется, пора перестать стесняться этого.

Григорий Азаренок:

Давайте вернемся сейчас к текущим политическим делам. Они непременно связаны с вашей книгой, потому что Евразия пылает. Мы смотрим новости: Нагорный Карабах и так далее. Можно ли посмотреть на эту проблему с таким аспектом: два года назад там произошла «цветная революция», которая здесь не удалась у нас. Можно ли вывести закономерность, что война обязательно следует после «цветной революции»? «Цветная революция» все равно будет иметь побочный эффект либо сразу, либо отложенный. Увы, это закономерность Алексей Дзермант:

Как правило, да. Я не знаю в новейшей истории мира случаев, когда «цветная революция» позже либо раньше приводила бы к катастрофическим последствиям. По сути, да. В регионе Южного Кавказа, Закавказья произошел отложенный эффект от «цветной революции». Пришел лидер, который на волне этих протестов. Полагали, что он все равно удержится в орбите России. Отчасти это так. Дело в том, что момент ослабления государственности, момент слома какого-то строя, момент нестабильности возник, а в эту, условно говоря, образовавшуюся щель начинает сыпаться все, что связано с дестабилизацией.