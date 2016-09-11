Алексей Беляев, политолог: граждане и государство чувствуют свою связь и несут ответственность друг перед другом

Новости Беларуси. Вся самая оперативная информация о ходе парламентских выборов стекается во Дворец Республики. Здесь продолжает работу информационный центр ЦИК. Несколько минут тому назад завершилась уже пятая за сегодня пресс-конференция Лидии Ермошиной. Журналистам глава Центризбиркома озвучила последние данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный вывод Лидии Ермошиной: выборы проходят в спокойной атмосфере, и, главное, белорусы осознанно делают этот выбор. В 100 округах из 110 явка уже превысила 50-процентный рубеж. Это значит, что выборы состоялись. Это самая важная информация на этот час.

Всего о своих симпатия к тому или иному кандидату должны заявить порядка 7 млн избирателей.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Только в трех областях на 16 часов оставалось немножко, даже не в областях, а в регионах. Две области и Минск. Округов, которые приближались к 50. В Гродненской области такой округ был один. Это Гродненский центральный, который показывает явку избирателей 44,2%. Один округ в Минской области. Это Сенницкий 76-й округ. При том, что общая явка избирателей по Минской области и по Гродненской более 60%.

Не остаются без внимания абсолютно все регионы. С областями налажена видеосвязь.

В центре работают эксперты, политологи, аналитики.

Мы, естественно, еще не знаем цифры голосования, как проголосовали избиратели, но у нас есть цифры досрочного голосования. Это больше 30%. Как вам кажется, о чем говорит эта цифра и с чем связана такая высокая активность избирателей?

Алексей Беляев, политолог, кандидат исторических наук, доцент Белорусского национального технического университета:

Вообще, если говорить о явке, то традиционно самыми привлекательными для избирателей являются выборы Президента. Поэтому там явка несколько выше. Однако парламентские выборы тоже очень значимые. И поэтому интерес населения к ним тоже достаточно высокий. Мне кажется, что, с одной стороны, высокая явка избирателей, большой процент досрочного голосования появились потому, что хорошо сработали органы государственной власти. То есть реклама выборной кампании дошла практически до каждого белоруса. У нас были полностью задействованы и средства массовой информации, была наружная реклама этого события. То есть со стороны государства было сделано все, чтобы граждане узнали о том, что проходит это событие. С другой стороны, как мы знаем, и погодный фактор тут примешивается. Поскольку у нас многие в воскресенье предпочли отдохнуть где-то за городом, то пришли на избирательные участки заранее.

Достаточно доброжелательная атмосфера была, как мне кажется, на этих выборах. Сам тоже сегодня сходил на избирательный участок, проголосовал. И мне кажется, что озвученные цифры – уже практически можно говорить, что выборы состоялись. До 8 часов вечера есть возможность тем избирателям, которые не сделали свой выбор, прийти проголосовать. Поэтому, в целом, достаточно ответственно подходят и белорусы к возможности повлиять на политическую систему, а уж тем более на формирование законодательного органа, высшего законодательного органа страны. Это очень важное событие. Я знаю, что многие ходят семьями. Для многих молодых избирателей предусмотрены некоторые бонусы, подарки от Ермошиной, как их называют. Поэтому привлекать аудиторию уже наше государство научилось, и мне кажется, что это сыграло свою роль в том, что люди идут на выборы, идут с охотой. Выборы фактически можно считать состоявшимися.

Мы можем говорить, если проанализировать, что от избирательной кампании к избирательной кампании избирательная культура людей растет?

Алексей Беляев:

Безусловно. Мы как молодое государство, о чем уже неоднократно говорили, тем не менее, как любой молодой человек мы хорошо и быстро учимся. И на сегодняшний день уже тот опыт предыдущих избирательных кампаний, который был, суммируется, анализируется, используется все лучшее из мировой практики. И мы сегодня можем говорить, во-первых, о том, что кампания проходит спокойно, благожелательно и в очень доброй обстановке. Несмотря на отдельные попытки политических фриков как-то испортить это представление. Но тем не менее, в целом, белорусский народ достаточно разумен, чтобы сделать этот выбор в спокойной, нормальной обстановке. И наша политическая культура предполагает ответственность гражданина. У нас граждане и государство, мне кажется, чувствуют свою связь, поскольку несут взаимную ответственность друг перед другом. И то, что в небольшой период времени гражданин имеет реальную возможность повлиять на создание органов власти, граждане этим активно пользуются.

Наблюдатели отмечают высокий уровень подготовки выборов и не драматизируют незначительные нарушения. Например, на одном из участков в кабинку вместе зашла семейная пара. А вот жалоб, как отметила Лидия Ермошина, поступает совсем немного. В основном они касаются невключения граждан в списки.

Естественно, полный отчет о ходе выборов наблюдатели представят уже после объявления официальных результатов.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:

Это очень хорошая теоретическая подготовка членов и участковых, и окружных избирательных комиссий. Наши наблюдатели в проверочных целях задавали иногда такие вопросы, подчас даже провокационные: как вести себя в той или иной ситуации. Пришел без документа. Дадите вы ему бюллетень? Нет, ни в коем случае. Все отвечали очень четко, со знанием дела.