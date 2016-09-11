Парламентские выборы в Беларуси состоялись: явка избирателей на 18.00 составила 67,66%

Новости Беларуси. По данным на 18 часов свой голос отдали свыше 67% избирателей. Последние цифры мы рассчитываем получить прямо сейчас из Центризбиркома, где работает одна из мобильных студий телекомпании СТВ. Евгений Горин выходит на прямую связь.

Евгений Горин, СТВ:

Сергей, добрый вечер. Действительно, остается всего ничего до закрытия избирательных участков. Мы в ЦИКе. И сейчас с нами заместитель председателя Центризбиркома Вадим Ипатов.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Добрый вечер.

Евгений Горин, СТВ:

Вадим Дмитриевич, какие же цифры на текущий момент? Остается всего ничего до закрытия участков.

Вадим Ипатов:

Как вы сказали, буквально через несколько минут участки закроются. По состоянию на 18 часов у нас проголосовало 67, 66% избирателей. Самую большую активность проявили Витебская область – 74,64%, Могилевская область – 74,41%. Большое количество проголосовало и в других областях – за 60%. Город Минск показал цифру в 56,21%. То есть, в принципе, выборы, как мы говорили, уже состоялись.

И, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить граждан нашей страны за активную политическую позицию. Сегодня они приняли участие в формировании конституционного органа нашей страны, законодательного органа нашей страны – парламента, проявили политическую активность, политическую зрелость. И еще раз показали, что мы за стабильную, суверенную, развивающуюся, демократическую страну. Это очень радует.

Эти цифры на 18 часов. В 20 часов, конечно же, после того, как закроются, избирательные комиссии начнут считать бюллетени. Там уже будут добавляться цифры какие-то, по голосованию будут они корректироваться.

Евгений Горин, СТВ:

Как оперативно будет обновляться информация?

Вадим Ипатов:

По голосованию она будет достаточно оперативной – в течение часа. А что касается бюллетеней, уже их считать будут дольше.

Евгений Горин, СТВ:

Спасибо, будем считать!