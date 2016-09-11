Российский эксперт Вячеслав Сутырин: Белорусский парламент способен обеспечить быстрое обсуждение, проработку

Новости Беларуси. Белорусский парламент отличает профессионализм и быстрота принятия решений. Такое мнение высказал журналистам главный редактор интернет-портала «Евразия. Эксперт» Вячеслав Сутырин после круглого стола, передает корреспондент БЕЛТА.

Вячеслав Сутырин:

Парламентаризм через призму ментальности белорусского общества.

Вячеслав Сутырин отметил, что в парламент выдвигаются профессионалы, управленцы, которые разбираются в своей сфере законодательства и которые могут выполнять очень хорошую экспертную, консультативную функцию наряду с законодательной. Белорусский парламент, по мнению эксперта, отличает быстрота принятия решений.

Вячеслав Сутырин:

Мы в России в 90-х столкнулись с тем, что многие решения просто не могли принять. Из-за этого тормозилось развитие экономики. Белорусский парламент способен обеспечить быстрое обсуждение, проработку.

Кроме того, Вячеслав Сутырин подчеркнул, что на нынешних выборах активность партийных объединений и отдельных кандидатов возросла.

Об этом свидетельствует их участие в дебатах, присутствие в информационном пространстве.

Источник: БЕЛТА