Александр Радьков: В освещении избирательной кампании от СМИ страны ждут максимальной объективности и масштабности

Новости Беларуси. В освещении избирательной кампании от СМИ страны ждут максимальной объективности и масштабности. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков на семинаре, где обсуждали перспективы развития информационных ресурсов столицы.

Из полутора тысяч зарегистрированных Министерством информации СМИ, 70% распространяется на территории Минска. С одними из самых последних технологий в этой сфере и ознакомились 15 августа участники семинара. В преддверии и на самих парламентских выборах в Беларуси все ресурсы должны быть задействованы.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

В среднем по стране там больше четырех человек на место. Это хорошо, это как раз открытость наших систем, интерес людей к тому, каким должен быть Парламент, как должно развиваться законотворчество. Это очень важные моменты. И, безусловно, здесь информационные системы должны быть предельно выверены, потому что они должны быть правдивы, масштабны, объективны. Тут все должно быть использовано. И, кстати, не только газета, но и само общение. Мы понимаем, и практика показывает, что, несмотря на обилие информации (электронной, печатной), надо еще живое слово. Люди хотят увидеть непосредственно кандидата в депутаты, посмотреть, что он из себя представляет, что он по жизни сделал, насколько он авторитетен, насколько искренен, в конце концов, потому что мы ему доверяем свое будущее.

Участники семинара сегодня так же посетили знаковые объекты Минска. На тракторном заводе гостям показали главный конвейер и редакцию собственной газеты. На «Минск-Арене» продемонстрировали возможности инфокиосков. Рабочие группы побывали сегодня и в кинотеатре. В «Центральном» обновили залы, установили оборудование, которое показывает фильмы в 3D формате. Ожидая сеанс, можно почитать газеты. Необычен и входной билет. С одной стороны — это квиток, а с другой – дополнительная информация. К примеру, в данном случае это приглашение на выборы 23 сентября.

Валерий Климович, заместитель председателя Гродненского райисполкома:

Нас многое поразило. Столица всегда идет впереди в авангарде. Нас заинтересовала информационная составляющая работа с людьми. Минск-Арена - уникальное сооружение, Ледовые дворцы во всех регионах есть, вот эти информационные табло и сама аппаратура. Я думаю, чтобы еще более насыщенно проводить мероприятия, не только спортивные но и культурные, Ледовые дворцы должны брать пример с Минск-Арены.

Валентин Трубчик заместитель председателя Кобринского районного исполнительного комитета:

Минский тракторный - гигант. Каждый третий трактор в мире ходит под этой маркой. Но работа, которая проводится с людьми, с коллективом, говорит об экономической мощи предприятия, о том, что каждый из 20 тысяч работающих ценен.