Главный ученый Азербайджана: Необязательно нашим студентам стремиться в Европу, если можно те же знания на более мягких и более доброжелательных условиях получить в Беларуси

Двусторонние визиты глав государств придали импульс сотрудничеству Беларуси и Азербайджана. После них, к примеру, стороны осуществили важный проект по программе совместных исследований, в которых были охвачены 22 темы. О состоянии и перспективах белорусско-азербайджанских отношений в программе «Неделя» рассуждает президент Национальной академии наук Азербайджана Махмуд Керимов.

Беларусь недавно вошла в клуб космических держав. Мы запустили свой спутник на орбиту. Азербайджан также рассматривает это вопрос. Вы планируете использовать белорусские разработки в этой сфере?

Махмуд Керимов: Насколько мне известно, «начинка» этого спутника будет содержать и белорусские разработки. Потому что мы убедились в их высоком технологическом уровне. Использование результатов разработок белорусских коллег в азербайджанском спутнике было бы целесообразным и полезным для нас.

Вы отметили, что белорусская наука находится на лидирующих позициях. Какие направления Вы бы отметили в первую очередь?

Махмуд Керимов: Это высочайший уровень разработок в области геоинформационных систем, в области биотехнологий, биоорганической химии, фотоэлектроники и ряд других. Достижения белорусских учёных действительно впечатляют. Особо хочу отметить то, что стоило бы перенять нам от белорусских коллег - инновационную деятельность. Это сфера, где белорусы находятся на лидирующих позициях среди стран бывшего Советского Союза, потому что все их разработки находят своё практическое применение. То есть инновационная деятельность в Беларуси поставлена на очень высокий уровень. Нам есть, чему учиться.

Для укрепления контактов между нашими странами очень важны совместные образовательные проекты. Много ли азербайджанских студентов хотят учиться в Беларуси и какие специальности их привлекают?

Махмуд Керимов: Сегодня более 120 наших студентов обучаются в ВУЗах Беларуси. ВУЗы-ВУЗами, но у нас есть возможность обучать здесь докторов наук. Уже не обязательное ездить в далёкую Англию, Францию, Германию, если можно то же образование получить здесь. Уровень белорусских исследований я считаю ни чуть не ниже, чем у других европейских стран. Необязательно нашим студентам стремиться в Европу, если можно те же знания на более мягких и более доброжелательных условиях получить в Беларуси.