Парламентские выборы в Беларуси. 13 августа завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей

Новости Беларуси. В Беларуси 13 августа завершился один из важнейших этапов парламентской избирательной кампании – выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания. Ровно в 19.00 окружные избиркомы прекратили прием документов, которые необходимы для регистрации претендентов на депутатские мандаты.

Кто 23 сентября сможет побороться за голоса избирателей, станет известно через 10 дней. До этого момента комиссии будут проверять достоверность поданных документов.

Валентина Кулеш, председатель окружной избирательной комиссии Минского сельского избирательного округа №76:

Состав комиссии – это люди, выдвинутые политическими партиями, общественными объединениями, трудовыми коллективами. Это люди разных возрастов, разных взглядов. Должна отметить, что наша комиссия работает плодотворно. Хорошо работать с такими грамотными, подготовленными людьми.

Этот день для многих окружных избиркомов выдался напряженным. Многие потенциальные кандидаты решили запрыгнуть в последний вагон и подать документы перед завершением этого этапа кампании. Поэтому, данные по активности политических партий, безальтернативности округов, ЦИК сможет назвать лишь завтра. Но уже сегодня констатирует - выдвижение кандидатов в этот раз прошло без конфликтов и жалоб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

И сбор подписей, и другие партийные мероприятия по выдвижению кандидатов в депутаты прошли в спокойной обстановке. Наверное, сказывается то, что в избирательный кодекс после прошлых выборов были внесены изменения и дополнения, которые сделали процесс выдвижения более либеральным, более свободным, более легким для самих кандидатов.

Потенциального кандидата могли выдвинуть политические партии, трудовые коллективы. Гражданин, не младше 21 года мог и самостоятельно принять такое решение, зарегистрировать инициативную группу и собрать тысячу подписей в свою поддержку. Кто же сможет выйти на финишную прямую, теперь зависит от правильности собранных документов.

Ольга Камалетдинова, секретарь окружной избирательной комиссии Минского сельского избирательного округа №76:

Мы в 20% поданных документов проверяем, действительно ли человек дал свое согласие и поставил подпись.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Если раньше за малейшую ошибку в декларации можно было отказать в регистрации, то сейчас только при существенных ошибках. Если ошибка составляет более 20% от годового дохода, то тогда комиссия имеет право ставить вопрос об отказе в регистрации.