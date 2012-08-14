Парламентские выборы в Беларуси. Конкурс нынешней избирательной кампании – 5 человек на место

Новости Беларуси. 5 человек на место – таков предварительный конкурс нынешней избирательной компании. 14 августа подвели итоги одного из главных ее этапов.

Так, 494 потенциальных кандидата подали документы в окружные избирательные комиссии. Большинство выдвинуто политическими партиями – 264 претендента на парламентское кресло. Еще 223 – гражданами путем сбора подписей. 110 человек выдвинули трудовые коллективы. Некоторые воспользовались сразу несколькими способами выдвижения.

Кто же выйдет на финишную прямую и поборется 23 сентября за голоса избирателей, станет известно через 10 дней. До этого момента комиссии будут проверять достоверность поданных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

На 110 избирательных округов у нас претендуют 494 человека. Это еще не кандидаты в депутаты. Это лица, которые изъявили желание быть кандидатами и предприняли для этого определенные действия. Кто-то из них выдвигался от политической партии, кто-то выдвигался от трудового коллектива. Все они написали заявление, что они согласны баллотироваться по какому-то конкретному избирательному округу.

К 14 августа местные власти должны были определить места для предвыборной агитации. По согласованию с окружными избиркомами выделят помещения для встреч кандидатов с избирателями, а также для предвыборных собраний самих избирателей. Информацию разместят на сайтах местных исполкомов.

И, как сообщили в Центризбиркоме, предвыборные выступления кандидатов в депутаты на телевидении и радио начнутся 27 августа.