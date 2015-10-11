Александр Межуев, депутат: Беларусь всегда была и будет спокойной, потому что никто не допустит здесь нарушения общественного порядка

Сегодняшний день показал, что Беларусь является суверенным, независимым государством. Независимым, в первую очередь, потому что в этот день никто извне нашей страны не может повлиять на выбор белорусского народа.



А вот президент сегодня говорил, что на границе задержали какое-то большое количество людей, которые, якобы, не якобы, а, наверное...



Александр Межуев, депутат Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я остановлюсь на этом позже, если разрешите.



Да. Это не тайна?



Александр Межуев:

Очень радостно, что в этой кампании приняла активное участие наша молодежь. Здесь уже это отмечалось. Безопасность, которой гордится наша страна, результаты безопасности и спокойствия начались с 1994 года, потому что этим вопросом занимаемся на профессиональной основе. Начиная с Президента нашей страны и заканчивая силовым блоком. И очень отрадно и важно, что в этом вопросе мы имеем поддержку белорусского народа. Это, во-первых, создана нормативно-правовая база, своевременно вносятся изменения в законодательство нашей страны. Мы присутствуем на международных площадках по обмену опытом, по международной безопасности. Мы предоставляем свои площадки для проведения международных форумов. Мы обмениваемся опытом и профессионализмом в подготовке наших специалистов в разных странах. Мы за эти годы не создали ни одному государству никакой проблемы в решении того или иного вопроса безопасности. Самое главное, что профессионализм нашего министерства силового блока, еще раз хочу повторить, это надежная опора и доверие белорусского народа. И сегодня здесь были немножко вопросы к нашим кандидатам: будет ли площадь, будут ли волнения? Я вас просто заверяю, что была Беларусь всегда спокойной и будет, потому что никто не допустит здесь ни нарушения закона, ни нарушения общественного порядка.



Сегодня проводили аналогии с прошлыми выборами. Даже кандидаты подчеркнули, что жить у нас стало спокойнее, и общество стало более разумным, наверное. Более сплоченным.



Александр Межуев:

Разумность нашего общества подтверждается тем, что в ходе избирательной кампании наше общество увидело, где лозунги, где романтика, а где практические дела по претворению тех планов по развитию нашей страны.



Александр Вениаминович, вы все-таки ответьте на вопрос о том, что на границе задержали каких-то людей, которые могли бы или хотели бы создать напряженность в день выборов.



Александр Межуев:

Если мы проведем аналогию, вы помните, как в Украине развивались события, что четыреста человек за сутки внезапно пересекли границу и прибыли в областные центры, где начались вот эти процессы переворота. Также желающих подорвать нашу безопасность, и какое это давление, еще раз хочу сказать, что ни одна цветная революция не будет внутри, пока не сложиться внутри социально-экономическая обстановка, когда будут какие-то распри между силовыми ведомствами, и когда особенно не будет недоверия белорусского народа.