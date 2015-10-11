Николай Мартынов, член Совета республики: Все законы для успешного ведения бизнеса в Беларуси есть

На вопросы ведущих программы «Что происходит?» отвечает член Совета республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор СООО «Марко» Николай Мартынов.

Мы знаем, что вы еще представляете частную торговую марку, одну из самых знаменитых в Беларуси. Самые острые дискуссии, как правило, у Правительства происходят с представителями частного бизнеса. Как формируется настроение у ваших коллег? Потому что можно говорить, что всегда это было такое волнообразное, самые критические стрелы можно было услышать с этой стороны, в то же время и самые прагматичные и трезвомыслящие люди в этой сфере работают.

Николай Мартынов:

Я представляю промышленность, и заслуженный работник промышленности. Мне вручал эту награду Президент.

То есть вы от Беллегпрома будете.

Николай Мартынов:

Да, почти. Дело в том, что такой эволюционный путь развития обувной промышленности. Обувью я начал заниматься 21 год назад, на четыре дня раньше, чем Президент взошел на престол. Поэтому мы идем с ним плечом к плечу. Я – в частном бизнесе, президент – на этой ниве. И сегодня из четырех работников за этот 21 год уже более пяти тысяч работающих в легкой промышленности, на обувных производствах. И сегодня это уже люди, как раз этот 21 год, это и формирование имиджа и страны, и мы являемся проводником тех законов, которые принимаются, которые есть, в особенности для предпринимательства.

Скажите прямым языком. Вы представляете бизнес, и у нас очень много вопросов в стране. Иногда возникает у бизнеса, иногда возникают сомнения, а доволен ли бизнес. Вроде, зажимают, не дают возможности. Но вы же смогли за такой небольшой для крупной компании срок подняться, создать имя и прославлять Беларусь. Этой маркой, которую Егор на называет. «БелАЗ» он назвал, государственное предприятие, а частников не назвал.

Этой маркой я и назвал «Марко».

Есть возможности у Беларуси для развития бизнеса? За бизнесом будущее. Мы понимаем, что иждивенческие настроения не могут вечно, не можем мы на этом вечно продвигаться. Беларусь должна давать инициативу молодым ребятам, которые у нас в студии. Беларусь должна создавать условия для развития предпринимательства. Вы чувствуете это или нет?

Николай Мартынов:

Естественно, я чувствую и делом доказываю. Дело в том, что все законы, которые приняты сегодня в Республике Беларусь, как раз способствуют развитию. Да, немножко, наверное, есть все-таки срок такой, как 20-25 лет для нас, для республики. Скажем, мы еще учимся бизнесу. И в этом, наверное, немножко мы проигрываем. Это небольшой срок. Но если взять законодательство, то все законы для успешного ведения бизнеса у нас есть. Просто, опять-таки, как и хорошему хирургу попадает инструмент плохой, так и все эти законы могут попасть в хорошие руки или как этим пользоваться. Мы еще, наверное, учимся, и поэтому не каждый может. В мире есть исследования. В мире 4% могут активно заниматься бизнесом. Я имею в виду большим бизнесом. У нас, я так думаю, более 30% занимаются бизнесом. Естественно, постепенно эта часть, до 10%, эта часть бизнеса будет отходить. Это такой путь эволюционный. Это естественный путь – отмирание. Кто-то отмирает, кто-то возрождается и рождается. Все законы у нас есть для ведения успешного бизнеса.