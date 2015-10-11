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Депутат Вадим Девятовский: У нас, в Беларуси, есть сильный лидер, который отвечает за свои слова

11 октября 2015 21:59
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Вадим Девятовский, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Свое настроение я знаю. Я знаю, куда движется страна и каким путем нам надо. Мне кажется, время показало, кто прав, а кто виноват. Люди, которые, возможно, сомневались где-то, могли быть под влиянием каких-то идей, инициатив - сегодня они не сомневаются. Это можно было видеть на избирательных участках. С каким настроением шли люди. И это главное.
События в братской стране - Украине - дали людям возможность переосмыслить ценности и ответственность за слова. У нас есть сильный лидер, который отвечает за свои слова.

 

# Вадим Девятовский # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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