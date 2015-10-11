Михаил Орда (глава Федерации профсоюзов Беларуси): Голосуя, люди оценивали работу Александра Лукашенко за весь его период, за эти 20 лет

В студии программы «Что происходит» Михаил Сергеевич Орда, который возглавляет Федерацию профсоюзов Беларуси и возглавлял инициативную группу по сбору подписей для выдвижения кандидатом Александра Григорьевича Лукашенко.

Почему в Беларуси на сегодняшний день нет ни у кого шансов победить Лукашенко?

Михаил Орда, руководитель инициативной группы по выдвижению кандидатом в Президенты Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Оценка Александра Григорьевича – это то, что люди проголосовали за Президента, и я уверен, что Президент на выборах победит с очень внушительным результатом, потому что это оценка людей за его работу. Люди оценивали работу за весь его период, за эти 20 лет, будем так говорить. И то, что сегодня в стране и спокойная жизнь, и в стране люди могу мирно работать и трудиться, – это дорогого стоит.

У нас в стране работало большое количество внутренних наблюдателей. Михаил Сергеевич может дать информацию о том, что говорили внутренние наблюдатели, какие есть у них уже выводы, мнения. Михаил Сергеевич, в основном отрицательные или положительные?

Михаил Орда:

Хочу сказать, что в Беларуси более 22 общественных организаций и политических партий выдвинули национальных наблюдателей на участках. И это в общей сложности составило более 36 тысяч – это очень большое количество, беспрецедентное. Наблюдатели мели право наблюдать, смотреть, как осуществляется избирательный процесс и как соблюдается избирательное законодательство. Около тысячи было международных наблюдателей. Это все говорит о том, что мы – страна открытая, мы ни от кого ничего не скрываем, пожалуйста, приезжайте и наблюдайте.

Что надо сказать по наблюдению внутреннему. От Федерации профсоюзов Беларуси было выдвинуто и аккредитовано более 6,5 тысяч внутренних наблюдателей. Практически на каждом участке был представитель от профсоюзов, который также мог свободно смотреть не только в день голосования, но и на досрочном голосовании.

Что отмечают наблюдатели? Что никаких существенных нарушений избирательного законодательства не зафиксировано, которые могли бы как-то повлиять на итоги выборов. То есть люди имели возможность свободно голосовать, приходить на участок и принимать то решение, которое они считали нужным.

Что удивляет? То, что были, к сожалению, такие наблюдатели, которые были заведомо сориентированы на негативные оценки. И также, поскольку мы просили от своих наблюдателей, чтобы они такую информацию нам поднимали, мы анализировали, что были такие случаи, по Гродненской области в частности, в Гродно, когда наблюдатель был аккредитован более чем на семи участках. Вот как можно на семи участках быть аккредитованным и потом давать информацию в Интернете, что что-то происходит с нарушением? Это просто стахановское движение! То есть если ты наблюдатель, ты пришел и аккредитовался, то будь на участке и смотри внимательно. Или, допустим, как Хельсинский комитет – это по Гомелю. Мы с большим удивлением увидели в Интернете опубликованную им информацию, что с этого участка, где он аккредитован и находился только два часа, с большим нарушением неточные данные вывешивает избирательная комиссия о том, сколько пришло людей. Когда его попросили показать результаты и то, как он это фиксировал, ему ничего другого не оставалось, как написать заявление с извинением в адрес избирательной комиссии, что он допустил неточную информацию. Однако, информацию из Интернета не снял. К сожалению, были и такие случаи, когда просто, как мы считаем, была просто такая непорядочная форма поведения.