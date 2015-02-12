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Александр Лукашенко: Я очень доволен тем, что Беларусь выполнила свои функции, свою роль

12 февраля 2015 14:07
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Новости Беларуси. В Минске завершились сложнейшие переговоры по урегулированию ситуации в Украине. Во Дворце Независимости за ходом переговоров следил примерно полтысячи журналистов. Репортеры атаковали хозяина переговорной площадки вопросами.

Александр Лукашенко в своей привычной манере откровенно пообщался с прессой. Рассказал о некоторых организационных моментах встречи. Ведь все переговоры проходили в закрытом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Я уже несколько раз говорил, что я очень доволен. Доволен тем, что Беларусь, как вы, наверное, согласны со мной, выполнила свои функции, свою роль. Но главные действующие лица вам уже ответили на все вопросы. Это, конечно, были руководители государств. Они просто молодцы, они выдержали этот марафон. Но еще раз повторяю: вы не преувеличивайте то, что эти переговоры шли так длительно. Вопросы войны и мира решаются месяцами, а то и годами. А здесь удалось достичь согласия в приостановлении войны в течение всего лишь 15 часов. Молодцы, одним словом молодцы. Но главное впереди. Надо это все реализовать на деле. Как пойдет, мы с вами увидим.
Приезжайте к нам еще. Конечно, не дай Бог, по таким вопросам. Лучше по вопросам будущего, строительства нашего общего дома, Европы. Мы будем рады вас видеть.

# Александр Лукашенко # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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