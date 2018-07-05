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Президент Беларуси поздравил президента Венесуэлы с Днём Независимости

05 июля 2018 08:15
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Новости Венесуэлы. Народ Венесуэлы отмечает 5 июля национальный праздник – День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил президента Венесуэлы с Днём Независимости-1

По всей стране пройдут массовые гуляния. В Каракасе, традиционно, будет организован военный парад. Напомним, власть испанцев была свергнута в 1811 году и Венесуэлу провозгласили независимой республикой. С национальным праздником президента Боливарианской Республики и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.

# Беларусь-Венесуэла # Александр Лукашенко # Фотофакт

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