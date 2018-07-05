Президент Беларуси поздравил президента Венесуэлы с Днём Независимости

По всей стране пройдут массовые гуляния. В Каракасе, традиционно, будет организован военный парад. Напомним, власть испанцев была свергнута в 1811 году и Венесуэлу провозгласили независимой республикой. С национальным праздником президента Боливарианской Республики и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.