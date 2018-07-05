Поздравления с Днём Независимости Беларуси продолжают поступать от глав государств

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости Беларуси продолжают поступать в адрес Президента и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничная почта от первых лиц не только дань уважения, но и яркий показатель заинтересованности в сотрудничестве.

Так, Президент Латвии выразил надежду, что отношения Евросоюза и Беларуси будут все более укрепляться. В своем поздравлении Раймонд Вейонис отметил, что «интенсивный политический диалог и тесное взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах характеризуют добрососедские отношения и активное сотрудничество между Латвией и Беларусью. Надеюсь, что в дальнейшем эта связь будет становиться все сильнее, как приумножая благосостояние отдельных стран и безопасность в регионе, так и расширяя контакты между жителями наших стран».