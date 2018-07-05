Поздравления с Днём Независимости Беларуси продолжают поступать от глав государств
Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости Беларуси продолжают поступать в адрес Президента и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военный парад и праздничное шествие, посвященные Дню Независимости. Видеотрансляция
Праздничная почта от первых лиц не только дань уважения, но и яркий показатель заинтересованности в сотрудничестве.
Так, Президент Латвии выразил надежду, что отношения Евросоюза и Беларуси будут все более укрепляться. В своем поздравлении Раймонд Вейонис отметил, что «интенсивный политический диалог и тесное взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах характеризуют добрососедские отношения и активное сотрудничество между Латвией и Беларусью. Надеюсь, что в дальнейшем эта связь будет становиться все сильнее, как приумножая благосостояние отдельных стран и безопасность в регионе, так и расширяя контакты между жителями наших стран».
Теплое поздравление главе белорусского государства направил и Президент Грузии, отметив, что «за годы независимости, благодаря Вашим усилиям, Республика Беларусь достигла впечатляющих успехов во всех сферах развития государственности. Уверен, что узы дружбы и взаимопонимания. Связывающие Грузию и Беларусь, будут и впредь крепнуть, принося ощутимую пользу народам наших государств».
Президент Польши в своих поздравительных строках подчеркнул роль Беларуси в регионе и выразил убеждение, что «суверенная и независимая Беларусь является существенным элементом стабильности и мира в Европе. Надеюсь на дальнейшее укрепление добрососедских отношений между нашими Народами в духе дружбы, сотрудничества и взаимопонимания»
Надежду на дальнейшее углубление отношений выразил и Президент Германии, который на минувшей неделе побывал с визитом в белорусской столице. Впечатления от посещения Беларуси Бундеспрезидент не обошел и в поздравлении.
Президент Беларуси, посещая мемориал «Тростенец»: Самым непостижимым явлением Второй мировой войны стали лагеря смерти
Франк-Вальтер Штайнмайер:
Отрадно, что отношения между нашими странами за последние годы углубились. Надеюсь, что этот процесс будет продолжаться. Благодарю Вас за конструктивный и открытый диалог во время моего визита в Минск. Мемориал на месте лагеря смерти «Малый Тростенец», второй комплекс которого мы имели возможность вместе открыть, является достойным местом памяти. Это символ памяти о преступлениях, совершенных в Вашей стране от имени Германии и одновременно наглядное свидетельство того, что благодаря готовности белорусского народа к примирению мы о болезненного прошлого смогли прийти к успешному сотрудничеству между нашими странами.
Поздравления с Днем Независимости Беларуси поступили из многих государств. Послания направили руководители стран Европейского союза, Содружества, политические и общественные деятели из разных регионов мира. Среди них президенты России, Казахстана, Франции, Чехии, Италии, король Швеции и королева Великобритании, Папа Римский Франциск, генсек ООН Антониу Гутерриш и многие другие.