На заседании в формате «16+1» в Будапеште Андрей Кобяков предложил использовать потенциал Беларуси для связи Европы и Азии

Новости Венгрии. В Будапеште началось заседание в формате «16+1». Среди участников: главы правительств Центральной и Восточной Европы, а также Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь участвует в саммите в качестве наблюдателя. Подобный формат сотрудничества был инициирован Китаем. Его цель – активизация взаимодействия КНР со странами Центральной и Восточной Европы. Сфера интересов огромная – это инвестиции, транспорт, финансы, наука, образование и культура. Первый саммит «16+1» состоялся в 2012 году в Варшаве. На этот раз глав правительств принимает Будапешт.

Нашу делегацию возглавляет премьер-министр. Андрей Кобяков предложил активнее использовать потенциал Беларуси для связи Европы и Азии. Географическое положение нашей страны позволяет стать интегрирующим звеном в торговле между государствами интеграционных объединрений – Европейского союза и Евразийского экономического союза. К слову, расширение торгово-экономических отношений между странами – один из вопросов, внесенных в повестку саммита.