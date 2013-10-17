Александр Лукашенко встретился со студентами и преподавателями Могилевского госуниверситета имени Кулешова

Новости Беларуси. Живое общение и предельно откровенные ответы. Александр Лукашенко 17 октября провел вместе со студентами и преподавателями Могилевского госуниверситета имени Кулешова. К слову, именно этот вуз в 1975 году заканчивал сам президент. И главе государства представилась редкая возможность встретиться и пообщаться с бывшими однокурсниками.

Что же касается разговора с молодежью, то он прошел в теплой и непринужденной атмосфере и затронул практически все аспекты современной жизни. Как сохранить историческое и культурное наследие страны, повысить престиж учительской профессии, каким, по мнению президента, должен быть белорусский кинематограф? Впрочем, в откровенной беседе нашлось место и вопросам посложнее.

2013 год для Могилевского государственного университета – юбилейный. Старейший вуз страны отмечает свое 100-летие. За годы существования здесь подготовлены десятки тысяч специалистов в самых разных сферах. И самый именитый выпускник здесь – президент Беларуси.

Сегодня на 10 факультетах, в двух колледжах и Институте переподготовки на базе вуза учится около 8 тысяч человек, в том числе из зарубежья: Азербайджана, Китая, Турции. Здесь готовят самых разных специалистов: и физиков, и лириков. Среди выпускников – четыре героя Советского Союза и три чемпиона Олимпийских игр.

Марина Громыко – студентка исторического факультета. Его же в 1975 году окончил Александр Лукашенко. Пятикурсника в будущем планирует связать свою жизнь с наукой.

Марина Громыко, студентка 5-го курса Могилевского государственного университета имени Кулешова:

Конечно же, нам очень приятно, что президент нашел время для такого, для нас очень важного мероприятия, как столетие нашего любимого вуза, несмотря на то, что на следующей неделе пройдет такое важное политическое событие, как саммит. В его тесном графике он все-таки посетит нас и порадует тем самым.

Для президента Беларуси стены альма-матер как родные. Здесь прошли годы юности и веселая студенческая пора, поэтому неудивительно, что Александр Лукашенко нередко приезжает сюда пообщаться со студентами и преподавателями. В прошлый раз глава государства посещал вуз в 2010 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В плотном президентском графике всегда найдется время приехать сюда. Что изменилось, чем может похвастаться университет сегодня и какой план развития на завтра – все это интересует Александра Лукашенко. В университетском холле глава государства пообщался с бывшими однокурсниками и преподавателями.

То, что своего самого именитого выпускника здесь ждали с особым трепетом, видно по теплому приему. Хотя выступление перед студентами, конечно, – для всех мероприятие официальное, но все же напоминает общение практически в домашней обстановке. В родных стенах первым делом президент вспомнил и свои студенческие годы и заговорил о совершенствовании системы образования.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы проводим очень серьезную реформу. Суть ее заключается в том, чтобы приблизить всех вас, будущих великих граждан нашей страны, нынешнюю студенческую молодежь, к реалиям завтрашнего дня.

И второе, особенно в вузе, да в любом, потому что вы же будущие практикующие люди, была поставлена задача, чтобы в студенческих аудиториях наши люди проводили, студенты, максимум полтора-два года. Остальные два года, если у вас будет четыре года обучения, вы должны быть там. И особенно это важно, к примеру, берем аграрную отрасль.

Это родилось как раз на поле, под Горками, эта идея. Я ее долго вынашивал, вырабатывал, советовался. Смотрите: люди поступают в сельхоз вуз некоторые из городов. Да и в деревне сейчас они уже не знают, что там: косить, коров доить и прочее. А, придя в сельское хозяйство, им же надо с этим столкнуться. И, более того, не просто самими корову подоить, а надо организовать сложный процесс.

Студенту сельскохозяйственного вуза заниматься профилем своим. И вот мы их вытолкнули всех на поля. И еще одна здесь мысль важная для меня. Я бы хотел людей, которые особенно из городов, поступили в эти вузы, чтобы они столкнулись с этими реалиями жизни. И пусть они лучше, если они не туда попали, пусть они на ранних стадиях (на 1-2 курсах) поймут, что они не туда попали и попробуют уйти из этого вуза или же переквалифицироваться там, и так далее.

Отчасти мне это пришлось пройти, но не потому, что я неправильно выбрал этот путь. Нет. Потому что все-таки меня всегда тянуло к земле.

Я вот рассказывал только что, как я сдавал вступительные экзамены здесь, на пятом этаже. Смотрел на проходящие поезда и думал, что это не для меня, большой город. Лучше поеду в свою деревню и там буду чем-то заниматься. Меня это не прельщало. И так случайно я попал в этот вуз во многом. Это целая эпопея была почти на каждом экзамене. Но только благодаря нашим преподавателям, которые меня подталкивали. За сочинение мне «тройку» поставили. Первая в жизни была «тройка». Я там и свои стихи писал, и так, и сяк. И «тройку». В одном случае, до сих пор помню, я не выделил деепричастный оборот (с двух сторон его надо выделять, вы это сами прекрасно понимаете) и вместо «снова» написал «сново». Но когда взяли черновик (не знаю сейчас правила, но раньше черновик сверяли с чистовиком, и если там правильно написано, то это не считалось ошибкой), у меня там оказалось правильно.

С молодежью – о серьезном. Тема беседы – будущее Беларуси в контексте современной цивилизации. Для разговора Александр Лукашенко выбрал новый., но хорошо знакомый студенту формат – коллоквиум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства даже предлагает на время как бы поменяться местами, чтобы каждый мог изложить свою позицию по тому или иному вопросу. В чем главная ценность суверенитета, какова в целом «белорусская идея» XXI века и что такое свобода – такие вопросы президент ставит перед аудиторией.

Александр Лукашенко:

Свое независимое государство дает нам свободу. То, к чему по природе своей стремится каждый человек, каждая нация. Свободу жить на своей Богом дарованной земле, свободу самим выбирать свой путь, свободу чтить свои традиции, свое прошлое, распоряжаться своим настоящим, строить свое будущее.

Вы знаете, я приведу вам такой пример, потому что некую свободу, свободу многие понимают по-разному. Вот все понимают свободу так: вышел на улицу – что хочу, то ворочу. Я говорю о свободе в более широком смысле слова. Поэтому свобода – это вот не тот беспредел, это более тихая и спокойная жизнь и порядок в обществе. Вот я в этом, хотя бы на бытовом уровне, хотел бы, чтобы вы рассматривали эту свободу. А не просто, что, вот, мне не разрешают что-то сказать. Да Господь с вами. Да говорите, что хотите. Даже вот перед вами сидит человек, ну, наверное, самый главный в государстве, ваш ректор сидит – встаньте и скажите, что вы хотите. Обоснуйте.

Студентка Марина Громыко вышла к микрофону первой. Проявление самобытности народа будущий историк видит в том числе и через призму кинематографа. Кроме того, этот вид искусства помогает продвигать в общество современные ценности. Например, усилить авторитет профессии педагога.

Марина Громыко, студентка 5-го курса Могилевского государственного университета имени Кулешова:

Я прекрасно понимаю, что сейчас есть такая проблема, что авторитет нашего педагогического образования, вообще профессии учителя, падает. Может быть, вот и стоило бы, я опять сошлюсь на кино, как-то показывать такие молодежные фильмы, там, где где-то было бы и с юмором. Потому что у нас тоже – и мы были на практике в школе – и юмора хватает. Хотелось бы, чтобы они, современные школьники, задумались о том, что так важно и так тяжело иногда что-то им вложить в голову.

Александр Лукашенко:

Вот, Александр Михайлович, пусть и покажет, какую нужно хотя бы, ну, одну передачу, я не говорю программу, провести, и потом скажешь, смотрела ли ее наша молодежь, насколько рейтинг этой передачи высок был.

Так давайте создавать. Я не в шутку сказал. Вот возьми и создай такую передачу хотя бы одну, я не говорю, цикл, я не говорю, целое там направление на телевидении. И посмотришь, как молодежь на это отреагирует. Но это вы должны создавать вместе там со старшими, потому что вы, как никто, чувствуете.

Студенты президента буквально забросали мнениями и предложениями, подняли проблему поиска и возвращения исторических ценностей в Беларусь. А Ярослав Хомченко предложил активнее привлекать к восстановлению памятников архитектуры частный бизнес.

Александр Лукашенко:

Мы можем восстановить все замки за одну пятилетку, но вы не получите ни одной квартиры. У нас есть другие отрасли, куда мы можем вкладывать свои деньги, и не менее важные. Для меня как для президента сегодня, когда мы уже восстановили несколько десятков этих замков, дали толчок к восстановлению, для меня важнее для тысячи многодетных семей, хороших семей построить добротное жилье, чтобы у них была крыша над головой. Да, пускай этим занимаются частники. Хотите, возьмите замок, я вам предоставлю его.

Ярослав Хомченко, студент Могилевского государственного университета имени Кулешова:

В будущей жизни, если я буду частником, я постараюсь это сделать.

Александр Лукашенко:

С большим удовольствием представлю Вам такие льготы, потому что Вы еще и душевно это понимаете.

Уже на следующей неделе в Беларуси состоится важное политическое событие – саммит глав государств СНГ. Знаковое мероприятие для страны пройдет в новом Дворце Независимости в Минске. О нем тоже рассказал президент.

Кстати, вероятно, и могилевские студенты смогут побывать в новом здании. Александр Лукашенко пообещал, что доступ будет открыт для всех желающих.

Александр Лукашенко:

Площадь Флага, «БелЭкспо» и Дворец Независимости. Мы потом народу покажем – он будет открыт для людей.

Я хочу, допустим, чтобы во Дворце Независимости, в этом церемониальном зале, огромном, где встречают, где я буду принимать глав государств и других высоких гостей, где выстраивается рота почетного караула, – там, допустим, в пионеры принимали. Пусть это будет символично. Взяли и приняли в пионеру группу самых лучших детишек со всей республики, приняли многодетных матерей, родителей. То есть вот такие знаковые и важные для государства вещи там проходили.

У белорусов есть такое: посмотрели и «мда». Они даже не знают, сколько это стоит, за какие деньги построено. Там нет ни одного рубля бюджетного. Ни одного. Ну, и что – это плохо, что это построено? Это символ.

Только в этом зале больше полутора сотен студентов и преподавателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Параллельно около тысячи человек общение с главой государства наблюдает из соседних аудиторий в режиме он-лайн. Тут же обсуждают и подмечают детали.

Студенты Могилевского государственного университета имени Кулешова:

Когда президент зашел в аудиторию, сразу видно, что он одет очень стильно, выдержанно, очень гармонирует его галстук с его костюмом, и, на мой взгляд, что в современном мире мужчины должны выглядеть именно так.

Президент говорил о том, что надо сокращать число лекций и увеличивать число практических занятий. Я считаю, что это правильно, потому что, только вот когда ты на своем опыте учишься, тогда это хорошо усваивается человеком.

Вероятно, в будущем этим ребятам предстоит стать у руля крупных предприятий, участвовать в госуправлении или решать задачи, которые ставит национальная экономика.

Вопросы демографии или строительства жилья – эти темы сегодня в центре внимания государства и общества.

Александр Лукашенко:

Почему молодежь не знает ничего о своем президенте? Ну, вроде, вот, среднее, старшее поколения нормально относятся. А молодежь как-то. Я говорю, давайте встретимся с ними и поговорим.

И вот тогда родилась идея, что я очень часто (вы следите за этим, особенно преподаватели) бываю во всех вузах, практически побывал. Помогаю, где-то что-то строю, во всех вузах что-то построили, поддерживаю их. Вот эта деревня студенческая, арендное жилье. Это ученым. В такой аудитории, в БГУИРе, по-моему, родилась эта идея. В магистерском квартале, по-моему, уже три дома построили (я на вертолете летел). Я летом первый камень закладывал.

То есть вот из ваших аудиторий мы выносим некие элементы, на которых потом строится, пусть не глобальная политика нашего государства, но та земная, жизненная, которую надо вырабатывать, и тот путь, по которому, хочешь – не хочешь, должны идти.

Президент затронул и актуальную тему медицинской реформы в США. Так называемая программа Обама-Керпа по обязательному медицинскому страхованию стала камнем преткновения для принятия проекта бюджета.

Александр Лукашенко:

Мы видим постепенное разрушение вековых моральных устоев, превращение нравственных аномалий в норму жизни, стирание национальных, культурных различий между народами, появление глобальной англоязычной неокультуры, как ее иногда называют, основанной на американских стандартах и образцах. Заметьте: стране чуть больше, наверное, 300 лет, Америке, и какая это нация, вы все знаете, как она формировалась тоже. В последнее время я жестко критиковал своего коллегу, публично.

Обама поднял главный вопрос о лечении 50 с лишним миллионов американцев, которые сегодня умирают под забором. Заболел – на тебя никто не посмотрит. Он правильно заявил о медицинском страховании этих людей. И что – прошло? Не прошло. Слушайте, у нас это чудовищно. Вот сидит парламентарий. Если бы у нас такой вопрос внесли в Парламент, 100% бы проголосовали. Нет – там не проходит.

В диалоге со студентами Александр Лукашенко затронул самые важные для государства темы. Это история, экономика, социальная сфера, близкая аудитории образование и конечно же, внешняя политика.

Александр Лукашенко:

Если Запад нас критикует в чем-то, запомните: мы делаем правильно. Это один из постулатов моей президентской жизни и критерий моей деятельности. Они меня ногами топчут, палки в меня бросают. Я иду и думаю: правильно делаем. Если начинают хвалить, думай: где-то ты не так сделал. Поэтому вы не гонитесь за тем, что там, на Западе, нас покритиковали. Не надо. Мы должны построить свою страну.

Это очень тяжело – позиционировать себя, о чем я сказал, в этом тесном мире. Но если мы говорим о том, что мы должны быть по-настоящему суверенны и независимы завтра и послезавтра, оставить своим детям что-то в наследство, мы должны, сжав зубы, идти этим путем. Нам очень сложно, нам непросто, тем более все, о чем я говорю, это переносится в материальное, это переносится в экономику. Это очень сложно, это архисложно, когда вся эта идеология независимости и суверенитета окунается в омут экономических и финансовых проблем.

Никто свои деньги никому не хочет отдать, никто свои рынки тоже просто так не хочет отдать. Так, как и мы не хотим этого. Константин Михайлович говорит о Беларуси в современном мире. Вот я вам и сказал, что такое Беларусь в современном мире. Это главное, чем я живу, то, чего вы не прочитаете нигде. Все остальное вам преподаватели расскажут или, прочитав, расскажут. А это действительно так. Вы это слышите из моих уст, потому что это каждодневная работа. Моя и моего Правительства, руководства страны.

А я должен сказать, что я буду, сжав зубы, терпеливо выстраивать свое государство, я буду болеть за наших белорусов, за наших добрых гостей и выстраивать их жизнь, чтобы было им хорошо и их детям. Спасибо.

Встречи со студентами разных вузов – уже традиция. Общаться с молодой аудиторией Александр Лукашенко любит. Есть здесь обратная связь. Рассказать примеры из личного опыта, поделиться мнением или даже спросить совета. Объективный отклик здесь найдется всегда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед таким событием все, конечно, волновались. Но, как признается в том числе и Марина Громыко, которой удалось пообщаться с президентом, переживали зря.

Студенты Могилевского государственного университета имени Кулешова:

Очень легко было, непринужденно. Президент такой энергичный человек, очень спокойно и, самое главное, с толком сказал о том, о чем мы хотели услышать.

Встреча с президентом была очень яркой, запоминающейся, но, прежде всего, в нем мы видели не столько главу государства, сколько человека, который поделился с нами и рассказами о своей жизни, и о своем президентстве как о начале, так и о сегодняшнем дне. Очень было интересно им рассказано о месте Беларуси в современном обществе, о том, как к нему относятся остальные государства, как у него, личные какие отношения с главами других государств и как мы будем развиваться.

Вообще, что меня немножечко удивило, чего я не ожидал, что сам Александр Григорьевич, в принципе, он простой человек, он такой же, как и мы, он разговаривает точно так же, как и мы с вами, он шутит на такие же темы. Поэтому я просто не ожидал, что он такой же простой человек, как и мы все, как вы, как я, как и мы все. Поэтому вот это меня больше всего удивило.

Такое живое общение продлилось более двух часов. Даже самые острые темы обсуждали прямо и искренне. Диалог с молодежью, несмотря на разность поколений, – на одном языке.