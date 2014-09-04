Александр Лукашенко встретился с председателем российского Внешэкономбанка

Новости Беларуси. Президент Беларуси предлагает российскому Внешэкономбанку участвовать в большем количестве проектов в Беларуси. Об этом шла речь 4 сентября на встрече главы государства с председателем госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» Владимиром Дмитриевым.

Александр Лукашенко поблагодарил Внешэкономбанк за выполнение всех взятых на себя обязательств и за финансирование строительства атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Объемы финансирования нашей экономики и участие банка в кредитовании, модернизации экономики - все это присутствует. Но и общая сумма, о которой мы говорили, в год - 150 миллионов мы обязались финансировать, это выполняется сполна. Поэтому в этой части я вам благодарен. Единственное, о чем бы я вас просил, потому что вы близкий нам человек с точки зрения идеологии, понимания всех процессов, наверное, как никакой другой банкир, если вас в это непростое время для банковской системы в России найдете возможность большего участия в мероприятиях экономического и финансового характера в Беларуси, мы будем только благодарны. И особая благодарность - за финансирование строительства АЭС. Потому что проект, можно сказать, века, новый проект для Беларуси. Мы, конечно, очень скрупулезно подходим к строительству, считаем там каждую копейку. Потому что деньги-то возвратные, кредитные ресурсы. Ваш банк очень поддерживает последний займ - полмиллиарда долларов. Мы осваиваем эти средства. Станция строится. Контроль там обеспечен железный - и личный контроль, и членов Правительства, и, в целом, государственный контроль. Поэтому я вам очень благодарен за этот проект. Если будет возможность участия в большем объеме, пожалуйста. Возможно мы чем-то будем вам полезны в этой ситуации.

Владимир Дмитриев, председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия):

Наш дочерний банк, порядка 40% его баланса, приходится как раз на финансирование интеграционных процессов. То есть это кооперация, поддержка экспорта, в том числе за счет российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.