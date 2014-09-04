Беларусь подготовила для представления в ООН две новые резолюции

Новости Беларуси. Беларусь планирует представить в ООН две новые резолюции. Их проекты обсудят в Москве. 9-10 сентября там пройдут консультации по подготовке к 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские резолюции касаются контроля над вооружением и расширения сотрудничества между ООН и СНГ. Кроме проектов на встрече рассмотрят основные темы, вынесенные на обсуждение в Генеральной Ассамблее.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Белорусская сторона ожидает, что по итогам консультации будет достигнута договоренность о принципиальной поддержке государствами-членами ОДКБ и СНГ двух проектов белорусских резолюций. В ходе консультаций состоится обмен мнениями, а также будут согласованы совместные подходы государств-участников ОДКБ И СНГ по основным вопросам повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН.

Сотрудничество между Беларусью и Организацией Объединенных Наций - одно из приоритетных направлений внешнеполитической деятельности нашей страны. Делегация нашей страны постоянно участвует в сессиях Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета и других ведущих органов ООН.