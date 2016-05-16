Александр Лукашенко встретился с главой МИД России: «У нас всегда формат отношений абсолютно доверительный и дружеский»

Новости Беларуси. Согласованная политика на международной арене. Александр Лукашенко встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили белорусско-российские отношения, интеграционные вопросы и ситуацию в мире. Глава государства подчеркнул готовность общаться на любые темы, поскольку диалог всегда имеет доверительный и дружеский характер.

Александр Лукашенко также особо отметил качественный характер взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран. Белорусско-российские контакты имеют регулярный формат как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате.

Сегодняшний разговор у Президента стал продолжением общения сторон в Могилеве, где в прошлый четверг прошло заседание союзного Совмина, а также двусторонней встречи Александра Лукашенко с Дмитрием Медведевым в Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня я хотел бы, чтобы мы откровенно поговорили о будущем наших отношений, о будущем Евразийского экономического союза в связи с тем, что 31 мая будем проводить соответствующую встречу на самом высоком уровне. Хотелось бы услышать ваши оценки и по некоторым международным проблемам, особенно по Украине, Сирии, чтобы вы даже ввели меня в курс дела некоторых событий последнего времени, чтобы мы знали, как координировать и корректировать свою позицию по тем или иным вопросам. В то же время, я думаю, министр наш посвятил вас во все вопросы, которые мы переживаем, волнуют нас сейчас. Может быть, и Россию интересует. И в то же время, если ко мне будут какие-то вопросы, я готов ответить на все вопросы, которые могут даже возникать в будущем. Такой полезный разговор, дружеский разговор, подчеркиваю, дружеский. У нас всегда с вами соответствующий формат отношений. Он абсолютно доверительный и дружеский. В этом формате я готов обсудить с вами любые вопросы.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

У нас очень насыщенная повестка дня. В декабре, во время вашего официального визита в Москву, вы с Владимиром Владимировичем Путиным приняли совместное заявление, в котором целый ряд внешнеполитических задач поставлен. В феврале на Высшем Государственном Совете была одобрена очередная программа согласованных действий в области внешней политики на 2016-17 годы. Так что у нас, как говорится, все руки заняты тем, что выполнять надо поручения президентов. Тем более, что международная обстановка требует тесной координации и по вопросам, связанным с европейской безопасностью, и по вопросам, о которых вы упомянули: украинский кризис, сирийский кризис, в целом положение на Ближнем Востоке. И наше взаимодействие в ООН, в ОБСЕ, в других международных форматах, Шанхайская организация сотрудничества, где Беларусь теперь наблюдатель. И одной из тем, которые мы затрагивали во время вчерашних и сегодняшних переговоров, является необходимость не допустить героизации нацизма, сохранить память о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне наших народов и не допускать переписывания истории.