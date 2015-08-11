Александр Лукашенко видит все предпосылки для увеличения белорусско-пакистанского товарооборота до $1 млрд

Новости Беларуси. Беларусь и Пакистан могут увеличить товарооборот до миллиарда долларов. О том, что у стран есть все предпосылки, чтобы выйти на столь высокий уровень взаимной торговли, заявил 11 августа Александр Лукашенко, открывая белорусско-пакистанский бизнес-форум. Обсудить возможности расширения сотрудничества деловые круги двух государств собрались в Национальной библиотеке. Это десятки крупнейших компаний, представляющих химическую, текстильную промышленности, машиностроение и строительную отрасли.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь готова предоставить зарубежным партнерам беспрепятственный выход на рынок Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Этот 2015 год стал знаковым для наших отношений. Создан прочный фундамент для сближения наших стран в самых различных сферах: политике, экономике, науке, образовании, культуре. Беларусь считает Пакистан своим надежным партнером в Азиатском регионе. У нас есть все необходимые политические предпосылки для повышения уровня торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В это непростое время Беларусь и Пакистан на системной основе прилагают усилие для укрепления мира и стабильности в Евразии, превращение региона в зону устойчивого развития и процветания.