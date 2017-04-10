Александр Лукашенко: в канун II Европейских игр нам очень важен опыт, который Китай накопил при проведении Олимпиады-2008

Новости Беларуси. Беларусь и Китай продолжат активное сотрудничество в сфере безопасности. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с членом Госсовета КНР, министром общественной безопасности.

Как отметил Александр Лукашенко, несмотря на расстояние между странами, у правоохранительных органов Беларуси и Китая много общих задач. В частности, противостояние новым вызовам современности: экстремизму и терроризму.

Президент также заострил внимание на подготовке к ІІ Европейским играм, которые примет Беларусь. При их проведении нашей стране пригодится и опыт китайских коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.