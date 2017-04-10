Новости Беларуси. Беларусь и Китай готовят соглашения о миграции и реадмиссии. В Минске впервые в истории с визитом находится министр общественной безопасности КНР. Накануне он встретился со своим белорусским коллегой. Обсуждалось взаимодействие в таких направлениях, как борьба с наркотрафиком, преступлениями в сфере высоких технологий, незаконная миграция, межрегиональная преступность.

В эти дни в Минске находится и генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.