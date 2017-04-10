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Беларусь и Китай готовят соглашения о миграции и реадмиссии

10 апреля 2017 06:40
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Новости Беларуси. Беларусь и Китай готовят соглашения о миграции и реадмиссии. В Минске впервые в истории с визитом находится министр общественной безопасности КНР. Накануне он встретился со своим белорусским коллегой. Обсуждалось взаимодействие в таких направлениях, как борьба с наркотрафиком, преступлениями в сфере высоких технологий, незаконная миграция, межрегиональная преступность.

В эти дни в Минске находится и генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Китай готовят соглашения о миграции и реадмиссии-1

Цао Цзяньмин, генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Китая:
Мы рады, что представилась возможность приехать в Беларусь с официальным визитом. Можно говорить о том, что между нашими странами сложились очень теплые отношения, двусторонние контакты постоянно развиваются и выходят на более высокий уровень.

Сотрудничество между ведомствами силового и правового блока двух государств развивается не первый год. Определить спектр вопросов для дальнейшего взаимодействия поможет нынешний визит.

# Беларусь-Китай

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