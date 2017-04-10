Прямой эфир

Парламентская делегация Беларуси посещает Пакистан

10 апреля 2017 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Пакистане 10 апреля стартуют белорусские дни. Там пройдет первый двухсторонний сельскохозяйственный форум. В нем примут участие более сотни компаний.

Отечественные производители проведут презентацию продукции, которую планируют поставлять в эту страну. В составе белорусской делегации – представители органов государственного управления и деловых кругов.

Также 10 апреля начинается двухдневный визит в Пакистан председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Владимир Андрейченко проведет ряд официальных встреч. Помимо парламентского сотрудничества в центре внимание будет укрепление торгово-экономических связей между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Пакистан

Другие новости рубрики

Все новости
За 10 дней введут наши экономики в нормальный ритм работы: итоги встречи президентов Беларуси и России
09 апреля 2017 18:55

За 10 дней введут наши экономики в нормальный ритм работы: итоги встречи президентов Беларуси и России

Поддержка по перевооружению белорусской армии: еще одна тема белорусско-российского диалога 3 апреля
09 апреля 2017 18:50

Поддержка по перевооружению белорусской армии: еще одна тема белорусско-российского диалога 3 апреля

Отношения между Беларусью и Россией и маленькая победоносная война США. Интервью с Кириллом Коктышем
09 апреля 2017 18:40

Отношения между Беларусью и Россией и маленькая победоносная война США. Интервью с Кириллом Коктышем