Александр Лукашенко: В Беларуси будет еще раз значительно сокращен госаппарат

Новости Беларуси. В Беларуси будет еще раз значительно сокращен госаппарат. Об этом президент заявил 11 августа на встрече с новыми руководителями районных и городских исполнительных комитетов.

Александр Лукашенко дал согласие на назначение заместителей Гомельского и Могилевского облисполкомов. Новые руководители теперь в Гродненском и Бобруйском горисполкоме.

Такой промышленный гигант как МТЗ не просто предприятие — бренд страны. По решению президента первым лицом завода 11 августа стал Федор Домотенко. Сделал карьеру в машиностроительном комплексе — за три десятка лет на БелАзе прошел путь от инженера до первого зама. В последнее время работал помощником главы государства по Минску.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Скажу только одно: или грудь в крестах, или голова в кустах. Иного вам не дано. Ваше назначение символизирует еще то, что в ближайшее время по итогам 9 месяцев, если руководители предприятий, о которых много говорилось, не поняли те задачи, которые я поставил, они будут все отстранены от занимаемых должностей.

Я очень надеюсь, что направляя вас на МТЗ, мы значительно добавим в производство и в качество той продукции, которая сегодня выпускается на МТЗ. Обратите особое внимание на торговые дома разного рода и дилерские сети за пределами. Все, кто виноват, никого не прикрывать.

Ситуация на заводе не самая простая. Новому руководителю придется разбираться с кредиторской и дебиторской задолженностью, продвигать экспорт белорусских тракторов.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

Первая основная задача — разобраться с компетентностью предприятия о возможности выживания в данных условиях. Будем смотреть, как увеличить экспорт.

По итогам кадрового дня у президента также обновилась исполнительная вертикаль в регионах. Глава государства согласился на назначение Владимира Привалова и Олега Починка заместителями председателя Гомельского облисполкома. Новые замы у Могилевского губернатора. Это Олег Чикида и Дмитрий Янков. Руководить Гродненским горисполкомом станет Мечислав Гой, а Бобруйским - Андрей Коваленко. Во главе Столбцовского района теперь будет работать Юрий Горлов. Одно из поручений президента касалось агросектора.

Юрий Горлов, председатель Столбцовского райисполкома:

Глава государства ориентировал на вопросы восстановления численности поголовья свиней по отношению к уровню прошлого года. По итогам года мы выходим на поголовье свиней. К 1 апреля следующего года мы выходим на реализацию и производства свинины в целом.

Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:

Президент акцентировал внимание на работу экономики, работу предприятий города, работ, направленных на привлечение инвестиций в город, рабочие места, новые виды продукции.

На встрече с новыми руководителями местной вертикали президент анонсировал очередное сокращение госаппарата. В 2013 году чиновников уже стало меньше на четверть. Оптимизация продолжится.

По мнению главы государства, на местах необходимо повышать производственную дисциплину.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В ближайшее время мы еще раз подойдем к значительному сокращению государственных служащих. Не потому, что они плохие. А потому, что нам надо поднимать исполнительскую дисциплину. Я имею в виду, у нас так часто бывает: руководитель принял решение, а потом 10 его подчиненных, чиновников, едут контролируют исполнение и пишут справки начальнику, как исполняется. Негодная практика. Надо поднять исполнительскую дисциплину на такой уровень, чтобы никто не ездил, а если контролировал, то только позвонил и спросил: «Ты это сделал или не сделал?» Не сделал – до свидания. Таким образом, мы можем еще вдвое сократить государственный аппарат, подняв исполнительскую дисциплину и убрав от государственного аппарата те функции, которые ему несвойственны и которые просто вредны. Мы пробуем проработать этот вопрос на Минском облисполкоме. Не просто сверху «давай сокращай и все». Пускай снизу нам предложат вариант. Я это говорю потому, что действительно у нас государственные служащие на самом деле получают мизерную зарплату. Я уже не говорю про сравнению с Россией, даже с Украиной. Мне стыдно проводить параллели и сравнения. Вы поймите меня, я не могу повысить заработную плату для госслужащих, если мы навстречу не сделаем движения. Движения только в сокращении госаппарата.

Сокращенные чиновники могут быть задействованы в экономике. Президент не исключает, что в их числе будут искать потенциальных управленцев для предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Самая большая опасность таится у нас в экономике. Если у нас будут работать предприятия, мы будем получать такие урожаи, как в этом году, и будем монолитно работать, нам ничего не страшно. Никто не придет с танками и нас не захватит, не убьет, не подомнет. Мы выстоим любую бурю. Только все от нас зависит, но при одном условии, о котором я также часто говорю — недопустимы правонарушения со стороны госслужащих. Чтобы вы были абсолютно вне подозрений.

Кадрам предстоит настоящая встряска. Александр Лукашенко намерен вернуться к декрету об усилении ответственности руководителей. Ключевая мысль – после провалов в работе пересаживаться из одного кресла в другое, не получится.