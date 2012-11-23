Александр Лукашенко уволил директора «Ивацевичдрева»

Новости Беларуси. Жесткой критике подверг 23 ноября президент Александр Лукашенко темпы модернизации предприятий деревообработки. Детальный разговор о состоянии дел в отрасли состоялся на предприятии «Ивацевичдрев».

Причем глава государства не пошел по маршруту, заранее подготовленному чиновниками. А заглянул на старую часть завода, до которой еще не дошло техперевооружение. В итоге – без должностей остались не только директор предприятия, но и председатель концерна «Беллесбумпром». А началась рабочая поездка президента на Брестчину с обсуждения социально-экономического развития региона.

Область прибавила в экспорте. За 9 месяцев наторговала товарами на 1,5 млрд долларов. Есть намерения серьезно прирасти в продажах молочной продукции. По реконструкции ферм Брестчина на первом месте в стране.

Константин Сумар, председатель Брестского облисполкома:

Из 188 ферм, мы уже сейчас полностью ввели 97. Если раньше на этих 188 фермах было 47 тысяч голов на стадо, то сейчас мы поставили 64 тысячи голов, то есть на 17 тысяч голов увеличили.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ты выполняешь программу модернизации?

Константин Сумар:

Выполняем.

Александр Лукашенко:

Без всяких предписок, дописок, как договаривались?

Константин Сумар:

Да, мы выполняем Ваши поручения полностью.

Деревообработка – важнейший сектор экономики Беларуси, ведь треть территории страны покрыта лесом.

То, что тема развития отрасли поднимается в Ивацевичах, неслучайно. Реализуется несколько крупных проектов по модернизации деревообрабатывающей промышленности. Самый крупный из них уже реализован здесь, на предприятии «Ивацевичдрев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После закупки и установки нового оборудования с конвейера начали сходить древесностружечные и ламинированные плиты. Мощность выросла втрое и позволяет поставлять не только экологически чистую продукцию на местный рынок, но и продавать на экспорт. Плюс это еще новые рабочие места и импортозамещение.

Цель модернизации деревопереработки понятна: чем быстрее переоснастим заводы, тем скорее займем свою нишу на внешних рынках. Каждый упущенный год – это карт-бланш для конкурентов. Именно поэтому глава государства хочет знать технические детали каждого крупного проекта, вплоть до особенностей бизнес-плана, а также причины затягивания сроков.

Если в Ивацевичах модернизация завода завершена, то остальные восемь крупных проектов – на разных стадиях работы.

Александр Лукашенко:

То, что вы провалили работу, и мы трижды, четырежды переносили сроки, вы ко мне обращались, – это факт. Так не работают. Поэтому я еще буду думать, как с вами в этом плане разбираться.

Имейте в виду, у меня на контроле все вопросы и поручения, и я их за будущий год лично проконтролирую. Это первый жесткий разговор. Дальше я с вами разговаривать не буду. Пришел, увидел, что не так, значит, собирайтесь и сразу куда-нибудь идите. Имейте в виду, ни на какую коммерческую фирму вы не поступите: строитель – пойдешь месить цемент.

Абсолютно неожиданно для докладывающих чиновников президент изменил запланированный маршрут своей рабочей поездки и решил ознакомиться с работой завода, находящегося всего в километре от нового. Как говорится, почувствуйте разницу: выбитые стекла, толстый слой пыли на оборудовании, плохая видимость в цехах. А некоторые помещения откровенно напоминают ночлежку бездомных.

Александр Лукашенко:

Может, кто-то включит свет? Иди, Сумар, включи свет. Как нет света?

А что вы здесь делаете, мужики? Хотели порядок навести? Тоже хорошее дело. Здесь есть что снять.

Убирающиеся в кромешной темноте люди, бесспорно, – яркий символ бесхозяйственности.

Президент обошел многие цеха, заглянул в самые неприметные закоулки, пообщался с работающими в таких условиях людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Вы новый завод видели? Не водили вас, не показали? Боятся. Вы же можете потом сравнить, что там, а что здесь. Как бывший директор, я бы тоже боялся.

Сколько зарплата в прошлом месяце была? 3 млн 100 тысяч. У вас средняя такая, смотрю, рабочая?

Весть о внезапном визите главы государства на старенькое производство быстро облетела завод. На улице собрались сотрудники предприятия, чтобы пообщаться с президентом.

Александр Лукашенко:

Я с вас начал. Вы виноваты, вы здесь наведете порядок. В противном случае я этот завод закрою. И вы можете на меня что угодно говорить. Я не хочу, чтобы как в Пинске взорвался цех и погибло еще десятка 3-4 человек. А потом я буду виноват. Вот я этого больше не допущу. А у вас вот эта предвзрывная ситуация везде. У вас стоит солярка с маслом вперемешку. Здесь насыпано опилок куча, как порох горит, вы знаете это лучше меня.

Зашел в бытовку, вы сегодня по телевизору посмотрите, что там творится. Поэтому это вы виноваты прежде всего. А следом за вами виноват директор, который каждый день, не он (у него есть заместители, главный инженер, еще кто-то) вместе должны ходить и смотреть: зима, значит надо все заизолировать, чтобы не было потерь тепла.

Надо завтра в Правительстве вопрос рассмотреть. Шульгу отправить сюда, пока не наведет порядок, директором завода на старый и новый. Министр к вам придет директором на некоторое время, пока порядок не наведет и не воспитает нового директора, а старого мы уволим с завтрашнего дня. Потому что так, как я у вас посмотрел, походил вокруг, так никто не работает.

Была принята программа в 2007 году, которую вы с успехом провалили, не только ваши местные, но и наши там все.

Нам надо диверсифицировать экономику. Мы сегодня работаем на сырье дядюшки из-за границы. Привезли, тут чего-то сделали, продали. А продать не так просто, а надо на своем сырье работать. Лес – это наше богатство, наше сырье. Поэтому мы и модернизируем их. Но то, что завалили старый завод, бросили, – это плохо. Зайдите, посмотрите там и здесь, цех то у вас этот хороший, вот он посмотрен крепкий. Но если бы здесь был директор, окна не были б разбиты, вот эти окна он, может быть, заменил на более новые или как-то тут пакеты какие-то стекло- и прочие поставил, для того, чтобы это было удобней, дешевле там, хотя тут тепла, вроде бы, хватает, но не это сегодня главное.

Меня что бесит: прилетел президент, ну мы ему сейчас конфетку покажем, за его деньги сделанные. Но я же лечу и вижу: полный бардак на старом заводе. Спрашиваю, что это. Говорят, что завод. Что там будет? Будут работать.

Они же не думали, что я приду сюда. Программой не было предусмотрено. Я же вижу, где вы подметали на ходу. Я же был директором, что вы мне рассказываете. Я вижу, где подмели, не подмели. Ну кто подумал, что я полезу в эту бытовку? Слушайте, что там творится.

Одна из целей отрасли – повысить эффективность. Исключительно на новом, высокотехнологичном оборудовании этого достигнуть, конечно, не удастся. Важно и отношение к самой работе.