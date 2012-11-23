«Белая русь» будет еженедельно принимать граждан в общественной приемной

Новости Беларуси. Общественная приёмная Минской районной организации Республиканского объединения «Белая Русь» готова принять посетителей. Разговор с гражданами еженедельно здесь будут вести депутаты и представители местной власти.

Как показывает практика, население такую форму работы приветствует. В общественных приёмных люди чувствуют себя не свободнее, чем в кабинетах чиновников. Здесь же будут работать и с письменными обращениями граждан.

В первый день работы приёмной с просьбой обратились жители Ратомки. Они просят транспортное сообщение их посёлка со столицей сделать более доступным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Зыгмантович, жительница посёлка Ратомка:

Мы пришли с просьбой помочь,чтобы продлили маршрут, чтобы было сообщение с городом более доступное.

Виктор Гуминский, председатель Минской областной организации РОО «Белая Русь»:

Благодаря тем, кто приходит на приём в эти общественные приемные, мы имеем возможность знать мнения людей по тем или иным вопросам, знать, какие проблемы существуют, что необходимо с их точки зрения предпринимать, для того, чтобы не было этих проблем.