Очередной режим прекращения огня вступил в силу на Донбассе: насколько соблюдаются договоренности?

Новости Беларуси. На Донбассе с нуля часов 14 января вступил в силу режим полного прекращения огня. Договоренность о «режиме тишины» была достигнута в ходе переговоров трехсторонней контактной группы в Минске.

Уже много месяцев, и вплоть до минувшей среды, трехсторонней группе в Минске удавалось договориться лишь об одном – продолжать договариваться дальше. С ноября обмен огнем велся все ожесточеннее, стороны научились виртуозно прятать по кустам-переляскам тяжелую артиллерию от наблюдателей ОБСЕ.

Мартин Сайдик, специальный представитель председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:

До праздников в Минске мы договорились о соблюдении режима тишины, но праздничные пожелания не реализовались.

Еще минувшим утром, несмотря на свежеуторгованное сторонами в Минске перемирие, сводки с фронтом были обычными. Украинцы говорят о 70 обстрелах по всей линии противостояния, самопровозглашенный ДНР сообщает об обстрелах городов.

Эдуард Басурин, заместитель командующего корпусом Министерства обороны самопровозглашенной ДНР:

Противник в нарушении всех договоренностей пять раз обстрелял территорию республики. Обстрелом подверглись районы населенных пунктов Коментаново, Жабичево, Спартак и район аэропорта Донецка.

Но дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки, а стрельба – это лишь эксцессы исполнителя. Просто на донбасском фронте вовсю цветет «махновщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже через пять дней стороны должны обменять полсотни пленных. Если выгорит, значит, от понедельничного визита в Киев Бориса Грызлова (нового представителя России в трехсторонней группе) есть толк. С кем в Киеве ворковал прилетевший «голубь мира», что за оливковую ветвь принес – пока тайна. Но колеса переговоров уже перестали буксовать, а первый толчок движению был дан, похоже, неделю назад.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ:

Только что имела обстоятельный телефонные разговоры с президентами Украины и России. В ближайшие два месяца нам всем следует ждать серьезного прогресса с разрешением этого конфликта.

Выходит, через два месяца стрельба на Донбассе должна утихнуть навсегда. Минск, наконец, сыграет, как было задумано лидерами четырех стран в феврале 2015 года.

По обе стороны фронта будет сильно чувство, что война проиграна, но худой мир всегда лучше доброй ссоры.